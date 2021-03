JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) balik menguat di tengah penantian kebijakan moneter Bank Indonesia. Rupiah pun turun ke level Rp14.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, pada pukul 09.05 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 47 poin atau 0,33% ke level Rp14.380 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.380 hingga Rp14.380 per USD.

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah berada pada level Rp14.455 per USD. Dalam pergerakan harian Rupiah berada di Rp14.455- Rp14.455 per USD.

Menurut Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra, The Fed mengcounter isu mengenai kenaikan suku bunga acuan tahun ini. The Fed memproyeksikan pertumbuhan PDB AS tahun ini sebesar 6,5% dan inflasi AS sebesar 2,2%.

"Tapi The Fed tidak akan terburu-buru memperketat kebijakan moneternya. Mungkin tahun 2023, kebijakannya baru diubah," kata Ariston di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Pagi ini juga terlihat minat pasar terhadap aset berisiko meninggi karena sikap the Fed ini. Indeks saham Asia dibuka menguat.

Tapi di sisi lain, yield obligasi pemerintah AS tenor jangka panjang yang terus naik bisa menahan penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ini. Kemarin yield tenor 10 tahun sempat menyentuh kisaran 1,68%, level tertinggi sejak Januari 2020. Saat ini sudah terkoreksi di kisaran 1,63% tapi masih di level tinggi. Dolar menguat karena yield ini. "Potensi kisaran USDIDR hari ini di Rp14.380-Rp14.465," tandasnya.