JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedikit menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah masih terjebak di level Rp14.400-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (16/3/2021) pada pukul 09.08 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 2,5 poin atau 0,02% ke level Rp14.000 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.400 hingga Rp14.402 per USD.

Baca Juga: Rupiah Makin Loyo Pagi Ini Berada di Level Rp14.412

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah melemah ke level Rp14.415 per USD. Rupiah menguat 20 poin atau 0,14% ke Rp14.415 per USD. Dalam pergerakan harian Rupiah berada di Rp14.415- Rp14.415 per USD.

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra mengatakan, Yield obligasi Pemerintah AS tenor 10 tahun terlihat mengalami koreksi sejak kemarin.

"Saat ini berada di kisaran 1,59%," kata Ariston.

Baca Juga: Bunga Obligasi AS Turun, Rupiah Berpeluang Menguat

Terkoreksinya yield ini bisa menahan penguatan dollar AS terhadap nilai tukar lainnya. Selain itu, surplus neraca perdagangan Indonesia bulan Maret juga bisa membantu penguatan nilai tukar rupiah.

"Rupiah berpeluang menguat hari ini. Potensi kisaran hari ini di Rp14.350-Rp14.450," katanya.

Senada yang sama, Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin menilai stimulus AS senilai USD1,9 triliun yang sudah siap dibagikan, akan berpotensi mendorong posisi investor ke aset berisiko. Dengan demikian, ada potensi pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir akan mulai berkurang. Nantinya, Rupiah ada peluang untuk mengalami penguatan. "Hitungannya, rupiah akan bergerak pada rentang Rp14.320 - Rp14.450 per dolar AS pada perdagangan Selasa," tandasnya.