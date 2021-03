JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) makin melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah masih terjebak di level Rp14.400-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (15/3/2021) pada pukul 10.42 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 27,5 poin atau 0,19% ke level Rp14.412 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.390 hingga Rp14.412 per USD.

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah melemah ke level Rp14.390 per USD. Rupiah melemah 22 poin atau 0,15% ke Rp14.390 per USD. Dalam pergerakan harian Rupiah berada di Rp14.368- Rp14.390 per USD.

Di sisi pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada pada pembukaan perdagangan pagi ini. Berada di zona hijau, IHSG naik 18,62 poin atau 0,29% ke 6.376.

Pada pembukaan perdagangan, terdapat 221 saham menguat, 84 saham melemah dan 181 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp474,2 miliar dari 716,7 juta lembar saham yang diperdagangkan. Indeks LQ45 naik 2,66 poin atau 0,28% ke 953,49, indeks JII naik 2,31 poin atau 0,37% ke 627,14, indeks IDX30 naik 1,60 poin atau 0,32% ke 507,88 dan indeks MNC36 naik 1,25 poin atau 0,39% ke 324,50.