JAKARTA – Sejak tahun 2000, kalangan perbankan merasakan kompetisi yang semakin besar dan ketat, masing-masing menawarkan jasa terbaik bagi nasabahnya. Hal ini direalisasikan dengan pembukaan banyak kantor cabang di seluruh Tanah Air.

Kini didorong dengan pembatasan sosial karena pandemi, nasabah menjadi semakin jarang berkunjung ke kantor cabang perbankan. Menanggapi hal tersebut dan untuk meningkatkan kenyamanan nasabah serta menjaga kepercayaan yang telah terjalin, perbankan membuat berbagai inisiatif.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group, tidak hanya memberikan jasa layanan perbankan terbaiknya. MNC Bank terus meningkatkan rasa aman, nyaman, dan keuntungan bagi nasabah agar dapat menikmati pengalaman perbankan terdahsyat.

Hal tersebut ditunjukkan melalui promo Tabungan Dahsyat serta aplikasi integrated banking solution bernama Motion.

“MNC Bank senantiasa mengedepankan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah. Kebutuhan nasabah dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan selalu menjadi fokus kami dalam berinovasi. Contohnya adalah Tabungan Dahsyat yang dahsyat hadiahnya, namun juga aman dan nyaman bagi nasabah, ” jelas Presiden Direktur MNC Bank, Mahdan, di Jakarta Kamis (1/4/2021).

Baca Juga: Hai Milenial, Mau YOLO & Masa Depan Terjamin? Ini Cara agar Tabunganmu Dahsyat!

Dia melanjutkan, dahsyatnya Tabungan Dahsyat dapat dirasakan sejak awal nasabah baru membuka rekening dengan minimal saldo Rp1 juta sesuai syarat ketentuan, mendapatkan e-voucher Shopee senilai Rp100 ribu yang dapat digunakan untuk apapun juga. Sementara untuk nasabah yang bisa mempertahankan saldo rata-rata Rp10 juta dan memenuhi syarat, berhak mengikuti undian Tabungan Dahsyat, di mana setiap kelipatan Rp1 juta akan mendapatkan 1 kode undian plus, jika saldo rata-rata terus meningkat dengan kelipatan Rp5 juta nasabah berhak atas 10 kode undian tambahan.

Hadiah undian dari Tabungan Dahsyat mampu menarik antusiasme nasabah karena berkesempatan untuk memenangkan 30 e-voucher Shopee masing-masing Rp10 juta dengan total nilai Rp300 juta setiap bulannya, 30 e-voucher Shopee masing-masing Rp 10 Juta serta 3 iPhone 12 Pro Max sebagai hadiah tiga bulanan, dan hadiah utama 3 Avanza Veloz 1.5 AT dan sebuah Alphard 2.5G AT. Karena mendapatkan sambutan yang baik dari nasabah, pada pengundian ke-6 akan hadir 2 Avanza Veloz 1.5 AT dan 5 Honda PCX sebagai hadiah tambahan selain 30 e-Voucher Shopee masing-masing Rp 10 Juta dan 3 iPhone 12 Pro Max.

Selain berpeluang memenangkan banyak hadiah bernilai tinggi, nasabah MNC Bank juga dapat memanfaatkan aplikasi Motion yang merupakan salah satu syarat wajib berpartisipasi pada undian Tabungan Dahsyat. Sebagai integrated banking solution, baik nasabah yang mempunyai Kartu Debit MNC Bank maupun Kartu Kredit MNC Bank dapat menggunakan Motion untuk berbagai transaksi dan informasi mulai tabungan sampai kartu kredit. Keamanan dana maupun kartu kredit nasabah terjaga berkat fitur biometric login serta notifikasi seketika pada layar smartphone untuk setiap transaksi yang terjadi. “Kecanggihan Motion akan terus dikembangkan bukan hanya untuk rekening Tabungan dan pemilik Kartu Kredit MNC Bank, namun akan di sinkronisasikan dengan produk-produk MNC Bank lainnya. Bahkan kami telah mengajukan ijin layanan digital Motion ke OJK untuk mempermudah nasabah membuka rekening tabungan tanpa perlu hadir ke kantor cabang,” tambah Digital Banking Group Head MNC Bank Parman Suparman pada kesempatan yang sama. Dilanjutkannya, Motion akan selalu dikembangkan dengan berbagai inovasi teknologi terkini sehingga semua transaksi perbankan nasabah semakin aman, nyaman, di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, nasabah dapan merasakan pengalaman perbankan masa depan, sekarang juga. Yuk kunjungi web site mncbank.co.id atau hubungi MNC Bank Call Center 1500188 untuk informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Dahsyat dan Motion dari MNC Bank. Menabung yang aman dan dapat hadiah dahsyat? Hanya di MNC Bank.