JAKARTA – Milenial sering di cap sebagai generasi konsumtif. Bahkan disebutkan bahwa kebutuhan pokok para milenial adalah sandang, pangan, dan jalan-jalan sebagai upaya pemenuhan gaya hidup YOLO (You Only Live Once).

Sehingga meskipun banyak dari generasi milenial yang sudah memiliki penghasilan rutin luar biasa dari gaji ataupun usaha, tetapi sering kali tidak tersisa tabungan untuk masa depan!

Merencanakan tabungan untuk masa depan ketika sedang nikmatnya membelanjakan penghasilan untuk meraih kepuasan saat ini, memang memiliki tantangannya tersendiri. Namun bukan berarti generasi masa kini tidak bisa menikmati masa depan.

Itulah yang ditawarkan Tabungan Dahsyat dari PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, sebuah unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang berada di bawah naungan MNC Group.

Hanya dengan membuka tabungan di MNC Bank minimal Rp1 juta dan sesuai syarat ketentuan, penabung sudah mendapatkan e-Voucher Shopee Rp100 ribu. Sehingga bisa mulai menabung, dan mendapat hadiah untuk keinginan yang hakiki.

Selain hadiah dalam membuka tabungan, MNC Bank juga memberikan hadiah undian Tabungan Dahsyat yang dapat diandalkan milenial untuk semakin eksis. Undian Tabungan Dahsyat bulanan berupa e-Voucher Shopee dengan nilai total Rp300 juta kepada 30 nasabah masing-masing Rp10 juta, pengundian tiga bulanan dengan hadiah 30 e-Voucher Shopee masing-masing Rp 10 Juta dan 3 iPhone 12 Pro Max, serta pengundian hadiah utama 3 Avanza Veloz 1.5 AT dan sebuah Alphard 2.5G AT.

Cara berpartisipasi pada pengundian sangatlah mudah. Nasabah cukup menjaga saldo rata-rata tabungan di MNC Bank minimum Rp10 juta untuk mendapatkan kode undian, serta terdapat kode undian tambahan setiap kelipatan saldo tabungan Rp1 juta.

“Tabungan Dahsyat ini sangat cocok untuk generasi milenial. Dinamakan Tabungan Dahsyat karena hadiahnya dahsyat untuk gaya hidup masa kini mulai dari belanja online, handphone keren, sampai mobil untuk jalan-jalan. Selain itu, salah satu persyaratannya adalah menggunakan aplikasi Motion yang pastinya akan disukai generasi milenial, karena dengan smartphone bisa transaksi apa saja dimana saja,” ungkap Direktur MNC Bank Rita Montagna, ketika dihubungi Jumat (26/3).

Direktur dari emiten bank berkode BABP tersebut melanjutkan, sebagai apresiasi terhadap antusiasme masyarakat, dalam waktu dekat Tabungan Dahsyat akan menambah kedahsyatan hadiah undian. Pada pengundian ke-6 akan hadir 2 Avanza Veloz 1.5 AT dan 5 Honda PCX sebagai hadiah tambahan selain 30 e-Voucher Shopee masing-masing Rp10 juta dan 3 iPhone 12 Pro Max. Selain tambahan hadiah, juga terdapat tambahan kode undian khusus bagi nasabah setia MNC Bank yang terus meningkatkan saldo rata-rata bulanannya. Untuk itu, mulailah menabung, tingkatkan terus saldo, dan gunakan aplikasi Motion untuk merasakan kedahsyatan perbankan masa depan, sekarang juga! Bagi milenial yang mau muda foya-foya namun tua kaya raya, silakan kunjungi situs web mncbank.co.id atau hubungi MNC Bank Call Center 1500188 untuk informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Dahsyat dari MNC Bank.