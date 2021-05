JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona hijau pada pembukaan perdagangan pagi hari ini (10/5/2021). IHSG menguat 0,47% berada di level 5.956.

Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia Kenji Putera Tjahaja mengatakan, kondisi bursa global yang bergerak positif menjadi katalis positif bagi bursa domestik maupun pergerakan IHSG.

“Kalau kita lihat dari Eropa, Amerika, dan Asia itu sudah mulai rebound. Dalam arti pasca pandemi ini masing-masing negara sudah mengalami pemulihan dari ekonominya. Misal kalau dari Eropa yang perlu kita cermati itu dari Jerman ada pertumbuhan ekspor yang sudah 11 bulan berturut-turut ekspansi,” katanya dalam acara Market Opening IDX Channel, Senin (10/5/2021).

Lanjut dia, dengan adanya kebijakan stimulus terutama dari Presiden Joe Biden di Amerika Serikat (AS) terkait menaikkan pajak perusahaan, itu diharapkan dapat menambah foreign cashflow yang akan masuk ke dalam negeri.

“Emerging market menjadi lebih menarik, khususnya di Indonesia. Karena kasus Covid di negara kita dibandingkan di negara-negara Asia dalam beberapa waktu ke belakang penanganan kita cukup baik,” ujar Kenji.

Sementara itu, pergerakan IHSG dinilai masih cenderung sideways dan terlihat masih terdapat tekanan. Oleh karena itu, dia menyarankan bagi investor yang ke arah shortterm lebih baik wait and see terlebih dulu. Akan tetapi, untuk investor yang mid to long term bisa mengambil posisi.

