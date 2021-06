JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyatakan, jumlah instansi pusat yang akan menggelar seleksi CPNS maupun calon PPPK akan berkurang.

Menurut Plt Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPANRB Katmoko Ari Sambodo, lowongan formasi di tiga lembaga penelitian akan digabungkan dalam formasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Di antaranya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)

“Pada pemerintah pusat di 56 kementerian/lembaga. Tapi untuk LIPI , Batan, dan Lapan nanti akan kita satukan menjadi BRIN. Jadi mungkin akan berkurang menjadi 54 kementerian/lembaga,” katanya, Senin (14/6/2021).

Dia mengatakan bahwa untuk instansi pusat sebanyak 54 kementerian/lembaga yang akan membuka seleksi dengan jumlah formasi 66.070. Kemudian sekolah kedinasan formasinya 8.555.

Sementara itu secara keseluruhan jumlah formasi yang telah ditetapkan sebanyak 707.622 formasi sampai kemarin.

“Secara rinciannya ada guru PPPK sejumlah 531.076. Kemudian PPPK non guru 20.960. dan CPNS sejumlah 80.961.Jadi Total per hari ini jumlah penetapan yang dilaksanakan per cut off 13 Juni sejumlah 707.622,” pungkasnya.