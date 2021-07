JAKARTA - Pendaftaran CPNS 2021 telah dibuka dengan pilihan jalur PNS dan PPPK non Guru. Pendaftaran seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibuka pada 30 Juni-21 Juli 2021.

Baik jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nantinya ditempatkan di pemerintahan pusat dan daerah. Tapi pemahaman mengenai PPPK non Guru masih banyak yang salah kaprah karena kurang menggali informasi.

Karena itu BKN masih terus memberikan edukasi mengenai PPPK non Guru. Hal paling penting harus diperhatikan selain soal besar gaji, juga yang harus diketahui mengenai masa hubungan perjanjian kerja. Kebijakan mengenai masa hubungan kerja untuk PPPK non Guru sudah diatur dalam regulasi PermenpanRB No. 29 Tahun 2021.

Salah satu perbedaan antara PNS dengan PPPK adalah Perjanjian Kerja. Bagi PPPK memiliki perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, namun dapat juga diperpanjang menyesuaikan kebutuhan instansi.

(dni)