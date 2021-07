JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) menegaskan perseroan belum melakukan transaksi terkait akuisisi saham PT Link Net Tbk (LINK) yang dimiliki Grup Lippo melalui PT First Media Tbk dan perusahaan private equity global CVC Capital Partners via Asia Link Dewa Pte.

Corporate Secretary XL Axiata Ranty Astari Rachman mengatakan, hingga saat ini belum ada transaksi antara Perseroan dengan pihak Lippo Group terkait pembelian saham Link Net.

"Tidak ada transaksi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sehubungan dengan saham PT Link Net Tbk. Dalam melaksanakan setiap transaksi, Perseroan akan senantiasa memerhatikan dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di bidang pasar modal," ujarnya dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (14/7/2021).

Ranty menambahkan, sampai saat ini tidak ada informasi atau kejadian penting yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

"Dalam hal terdapat informasi material yang terjadi pada Perseroan, informasi material tersebut akan diinformasikan dan/atau diungkapkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Sebelumnya dikabarkan bahwa induk dari XL Axiata, Axiata Group Bhd sedang dalam pembicaraan untuk membeli saham PT Link Net Tbk. Namun, belum ada kepastian diskusi dengan Axiata mengenai transaksi pembelian saham.

Link Net memiliki nilai kapitalisasi pasar Rp11,94 triliun per Rabu (14/7/2021). Adapun Asia Link Dewa Pte Ltd memiliki 35,55% saham, dan PT First Media Tbk memegang 27,90% saham Link Net.