Mudik Gratis 2025, XL Berangkatkan Mitra Pengecer dan Karyawan

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menggelar mudik bareng gratis bagi para mitra pengecer atau retailer produk layanan dari wilayah Jabodetabek dan karyawan. Sedikitnya 600 peserta mengikuti program ini, dengan tujuan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. XL Axiata telah menyiapkan 12 unit bus besar, 5 unit Innova, dan 5 unit Alphard.

“Program mudik bareng yang sudah menjadi tradisi di XL Axiata ini diharapkan akan membantu para retailer dan karyawan untuk bisa mudik ke kampung halaman guna merayakan Idul Fitri atau Lebaran. Selain itu, fasilitas ini menjadi bagian dari cara XL Axiata untuk memberikan #BerbagiKebaikanDiHariFitri serta memotivasi mitra-mitra retailer sekaligus memperkuat jalur distribusi dan penjualan tradisional. Semoga teman-teman retailer ini semakin bersemangat dalam memasarkan produk-produk XL Axiata kepada pelanggan dan masyarakat luas,” ujar Direktur & Chief Commercial Officer - Consumer XL Axiata, David Arcelus Oses, usai melepas keberangkatan rombongan mudik bareng dari Cibis Park, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025).



Menurut David, program mudik bareng ini juga bertujuan membantu pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik. Pada tahun ini, selain menyediakan sarana transportasi, XL Axiata juga menambah sejumlah fasilitas yang bisa memberikan kenyamanan kepada para peserta. Antara lain berupa souvenir, uang saku, serta asuransi perjalanan.



Sebagian dari peserta mendapatkan fasilitas mudik premium menggunakan mobil mewah Alphard dan Innova. Mereka adalah para retailer yang berhasil memenangi program Kompetisi Sales Racing untuk mengantar mereka sampai kampung halaman. Total ada sekitar 40 peserta dari 10 retail outlet di Jabodetabek ( meliputi wilayah Depok, Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kab Bekasi, Kota Bekasi, dan Kab Tangerang) yang memenangi hadiah mewah ini.

