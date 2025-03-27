Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Gratis 2025, XL Berangkatkan Mitra Pengecer dan Karyawan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 27 Maret 2025 |18:05 WIB
Mudik Gratis 2025, XL Berangkatkan Mitra Pengecer dan Karyawan
XL Kembali Gelar Mudik Bareng Gratis 2025. (Foto: Okezone.com/XL)
A
A
A

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) menggelar mudik bareng gratis bagi para mitra pengecer atau retailer produk layanan dari wilayah Jabodetabek dan karyawan. Sedikitnya 600 peserta mengikuti program ini, dengan tujuan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. XL Axiata telah menyiapkan 12 unit bus besar, 5 unit Innova, dan 5 unit Alphard. 

“Program mudik bareng yang sudah menjadi tradisi di XL Axiata ini diharapkan akan membantu para retailer dan karyawan untuk bisa mudik ke kampung halaman guna merayakan Idul Fitri atau Lebaran. Selain itu, fasilitas ini menjadi bagian dari cara XL Axiata untuk memberikan #BerbagiKebaikanDiHariFitri serta memotivasi mitra-mitra retailer sekaligus memperkuat jalur distribusi dan penjualan tradisional. Semoga teman-teman retailer ini semakin bersemangat dalam memasarkan produk-produk XL Axiata kepada pelanggan dan masyarakat luas,” ujar Direktur & Chief Commercial Officer - Consumer XL Axiata, David Arcelus Oses, usai melepas keberangkatan rombongan mudik bareng dari Cibis Park, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025).
 
Menurut David, program mudik bareng ini juga bertujuan membantu pemerintah dalam mendukung kelancaran arus mudik. Pada tahun ini, selain menyediakan sarana transportasi, XL Axiata juga menambah sejumlah fasilitas yang bisa memberikan kenyamanan kepada para peserta. Antara lain berupa souvenir, uang saku, serta asuransi perjalanan.
 
Sebagian dari peserta mendapatkan fasilitas mudik premium menggunakan mobil mewah Alphard dan Innova. Mereka adalah para retailer yang berhasil memenangi program Kompetisi Sales Racing untuk mengantar mereka sampai kampung halaman. Total ada sekitar 40 peserta dari 10 retail outlet di Jabodetabek ( meliputi wilayah Depok, Bogor, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kab Bekasi, Kota Bekasi, dan Kab Tangerang) yang memenangi hadiah mewah ini.
 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188998//mudik_gratis-Y1KG_large.jpg
Kuota 33 Ribu Mudik Gratis Nataru 2025/2026 Dibuka, Ini Link Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/54/3157156//ilustrasi-PYoT_large.jpg
Cara Registrasi Kartu XL Lengkap dengan Aktivasi dan Persyaratannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/320/3136656//pendapatan_xlsmart-DsxT_large.jpg
Pendapatan Rp8,6 Triliun, XLSmart Raup Laba Rp388 Miliar di Kuartal I-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136443//prabowo_puji_mudik_2025_terbaik_sepanjang_sejarah-1p7G_large.jpeg
Prabowo Puji Mudik 2025: Terbaik Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/278/3131749//xlsmart-xgoj_large.jpg
XLSmart Jamin Tak Ada Gangguan Usai Merger XL Axiata dan Smartfren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130809//ceo_mnc_group_angela_tanosoedibjo-JVDp_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Jurnalis iNews Media Group Usai Liputan Arus Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement