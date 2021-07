JAKARTA - Harga minyak melonjak sekitar 2 persen lebih per barel pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga minyak memperpanjang kenaikan yang dibuat dalam tiga sesi sebelumnya di tengah ekspektasi pasokan yang lebih ketat sepanjang 2021 karena ekonomi pulih dari krisis virus corona.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September terangkat 1,56 dolar AS atau 2,2 persen, menjadi menetap di 73,79 dolar AS per barel.

Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September bertambah 1,61 dolar AS atau 2,3 persen, menjadi ditutup di 71,91 dolar AS per barel.

"Matinya permintaan sangat dilebih-lebihkan," kata Phil Flynn, Analis Senior Price Futures Group di Chicago. "Permintaan tidak akan hilang, jadi kami kembali melihat pasar yang sangat ketat."

Anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan produsen lain termasuk Rusia, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, minggu ini menyetujui kesepakatan untuk meningkatkan pasokan minyak sebesar 400.000 barel per hari mulai Agustus hingga Desember untuk mendinginkan harga dan memenuhi permintaan yang meningkat.

Tetapi karena permintaan masih akan melebihi pasokan pada paruh kedua tahun ini, Morgan Stanley memperkirakan bahwa harga acuan global Brent akan diperdagangkan pada pertengahan hingga setinggi 70-an dolar AS per barel untuk sisa tahun ini.

"Pada akhirnya pemulihan PDB (produk domestik bruto) global kemungkinan akan tetap di jalurnya, data persediaan terus menggembirakan, neraca kami menunjukkan pengetatan di paruh kedua dan kami berharap OPEC tetap kohesif," katanya.

Rusia mungkin memulai proses pelarangan ekspor bensin minggu depan jika harga bahan bakar di bursa domestik tetap pada level saat ini, Menteri Energi Nikolai Shulginov mengatakan, lebih lanjut menandakan pasokan minyak yang lebih ketat ke depan. Persediaan minyak mentah di Amerika Serikat, konsumen minyak utama dunia, naik tak terduga sebesar 2,1 juta barel pekan lalu menjadi 439,7 juta barel, meningkat untuk pertama kalinya sejak Mei, menurut data Badan Informasi Energi AS (EIA). Namun persediaan di pusat penyimpanan minyak mentah Cushing, Oklahoma dan titik pengiriman untuk WTI, telah jatuh selama enam minggu berturut-turut, dan mencapai level terendah sejak Januari 2020 pekan lalu. "Pasokan turun lebih lanjut sebesar 1,3 juta barel ke level terendah sejak awal tahun lalu, secara teoritis menawarkan dukungan pada kurva WTI," kata Jim Ritterbusch dari Ritterbusch and Associates. Permintaan bensin dan solar, menurut angka EIA, juga melonjak minggu lalu. Analis Barclays juga memperkirakan penarikan lebih cepat dari perkiraan dalam persediaan minyak global ke tingkat pra-pandemi, mendorong bank untuk menaikkan perkiraan harga minyak 2021 sebesar 3 dolar AS hingga 5 dolar AS menjadi rata-rata 69 dolar AS per barel.