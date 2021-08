JAKARTA - Harga minyak dunia menurun pada perdagangan Kamis, di tengah munculnya kekhawatiran terhadap permintaan.

Indeks WTI (West Texas Intermediate) pada September mengalami penurunan 16 sen pada level USD69,09 per barrel pada Bursa New York Mercantile. Minyak mentah Brent pada Oktober turun 13 sen ditutup pada USD71,31 per barrel di Bursa berjangka London ICE.

Harga minyak turun menyusul penyataan Badan Energi Intenasional (International Energy Agency/IEA) yang menyebutkan penyebaran Covid-19 variant Delta berpengaruh pada pemulihan permintaan minyak.

"Permintaan minyak global 3,8 mb/hari pada Juni, ditarik oleh mobilitas permintaan di Amerika Utara dan Eropa," ujar IEA dalam laporan bulanannya, dikutip dari Antara, Jumat (13/8/2021).

"Namun, pertumbuhan permintaan pada Juli berbalik dan prakiraan untuk 2021 telah diturunkan menyusul progres pandemi dan revisi data, " ujar international engery watchdog dalam laporannya.

(fbn)