JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada perdagangan Selasa. Harga minyak memperpanjang kenaikan besar pada sesi sebelumnya.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober melonjak USD1,9 atau 2,9% menjadi menetap pada USD67,54 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik USD2,3 atau 3,3% menjadi ditutup pada USD71,05 per barel di London ICE Futures Exchange.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Turun 2,2%

"Harga minyak, didukung oleh dolar AS yang lebih lemah dan sentimen pasar yang umumnya positif, memulai gerakan balasan yang kuat setelah menderita kerugian besar pada pekan lalu," Carsten Fritsch, analis energi di Commerzbank Research, mengatakan dalam sebuah catatan pada Selasa.

Baca Juga: Stok AS Turun, Harga Minyak Dunia Naik

“Tampaknya kekhawatiran terhadap permintaan yang masih mendominasi minggu lalu mulai menghilang, setidaknya untuk saat ini,” katanya, menambahkan “salah satu bagian penting dalam hal ini adalah keberhasilan nyata yang dimiliki pihak berwenang China dalam memerangi penyebaran varian Delta."

Pada Senin, WTI dan Brent masing-masing melonjak 5,6% dan 5,5%.

(kmj)