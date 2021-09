JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menggelar ajang Wirausaha Muda Mandiri (WMM) di tahun 2021 guna mendorong lahirnya bibit-bibit unggul wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan dapat berkontribusi aktif untuk perekonomian Indonesia.

Juri WMM 2021 Lukman Sardi mengatakan, dengan adanya program Wirausaha Muda Mandiri 2021 menjadi bagian dari bentuk industri kreatif dan para milenial berproses.

"Tentunya berproses maksudnya enggak ada yang instan, semua melalui proses, percaya pada proses itu sendiri, setiap orang prosesnya berbeda, apa yang kita hadapi latar belakang kita beda-beda," ujar Lukman yang juga menjabat Head of Production Service and Creative Producer MNC Pictures dalam Konferensi Pers Kick Off Wirausaha Muda Mandiri dari Plaza Mandiri Jakarta, Jakarta, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Lahirkan Pengusaha Baru, Wirausaha Muda Mandiri 2021 Digelar Berhadiah Rp2,5 Miliar

Dengan pengalaman puluhan tahun di industri kreatif Indonesia, Lukman mengimbau para generasi muda untuk terus beradaptasi dengan keadaan saat ini.

"Jadi temen-temen gini, kita nih walaupun rambutnya putih tapi masih berjiwa muda, masih mengikuti tren. Sebenernya hampir sama semuanya kalau kita di dunia kreatif ataupun itu, tentu kita akan mengalami banyak sekali sesuatu yang bukan di atas terus tapi kita tuh juga mengalami dibawah," ujarnya.

"Let say kalau kita ngomong industri kreatif tentunya kita punya banyak ide yang ingin dijalani cuman ternyata situasinya banyak hal yang menjadi halangan," kata Lukman.

Untuk Lukman yang paling penting selain berproses adalah jangan fokus pada halangan itu sendiri, karena pada saat kita fokus pada halangan kita lupa tujuan awal kita. "Dengan adanya WMM ini bagian dari bentuk kita berproses kan mencari jalan apa yang akan kita lakukan," kata Lukman. Lukman Sardi mengatakan, wirausaha muda punya peluang menjanjikan apalagi di industri kreatif. "Programnya (WMM) menurutku menjadi sesuatu yang penting buat melihat Indonesia di masa depan tuh udah kaya kebaca nih kalo misalnya kita semua berbonding-bondong ikut sini yuk sesuatu progres yang luar biasa," ujar Lukman. Menurut Lukman, kompetisi WMM ini cukup berdampak dan menjadi poin penting bagi keberlangsungan industri di Tanah Air. "Dan memang aku ada poin yang cukup penting juga berdampak itu sangat penting ya, segala sesuatu kita buat berdampak. Aku memang di dunia industri kreatif sudah cukup lama ya dengan berbagai macam proses yang dilewati, terutama mengalami dunia kreatif di masa pandemi ini," katanya. Tercatat, 50.000 wirausaha muda dari seluruh Indonesia telah menjadi bagian dari komunitas ini, baik sebagai juara, finalis, maupun peserta. Mengusung tema 'Livin The Dream’, kompetisi WMM 2021 akan mengadu inovasi wirausaha muda di lima kategori yaitu, industri perdagangan dan jasa, boga, kreatif, sosial dan teknologi. Adapun, total hadiah bagi pemenang adalah Rp2,5 miliar. Sebagai rangkaian dari pre-event kompetisi, anak muda yang sedang merancang model bisnis usahanya juga dapat mendaftarkan diri dalam kategori business plan. Selanjutnya, seleksi kompetisi WMM bagi pengusaha muda akan dilakukan di masing-masing wilayah dengan tahapan awal registrasi melalui akses website www.wirausahamandiri.co.id pada 13 September - 12 Oktober 2021. Setelah itu, akan dilakukan seleksi administrasi, asesmen, validasi dan penjurian regional pada 12 - 23 Oktober 2021.