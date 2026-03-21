Berapa NPWP BCA dan Bank Mandiri untuk Coretax?

Berapa NPWP BCA dan Bank Mandiri untuk Coretax? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Berapa NPWP BCA dan Bank Mandiri untuk Coretax? Sesuai aturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bank seperti BCA dan Bank Mandiri mendukung penuh integrasi NIK menjadi NPWP. Nasabah diimbau melakukan pemadanan NIK-NPWP.

Dengan pemadanan NIK-NPWP akan memudahkan untuk mengisi lampiran utang di Coretax. Lalu berapa NPWP BCA dan Bank Mandiri untuk Coretax? Berikut ulasannya:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri Credit Card) NPWP Lama (15 Digit): 01.061.173.9-093.000 NPWP Coretax (16 Digit): 0010611739093000

PT Bank Central Asia Tbk (Kartu Kredit BCA) NPWP Lama (15 Digit): 01.308.449.6-091.000 (berdasarkan dokumen transaksi korporasi) NPWP Coretax (16 Digit): 0013084496091000

Diketahui, dalam SPT Tahunan, wajib pajak tidak hanya melaporkan penghasilan dan pajak yang sudah dibayarkan, tapi juga seluruh harta dan kewajiban termasuk utang. Sebab, jika saldo kartu kredit tidak diungkap, wajib pajak berisiko dianggap memiliki biaya hidup yang lebih tinggi dari penghasilan yang sudah tercantum di SPT.