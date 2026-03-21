Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa NPWP BCA dan Bank Mandiri untuk Coretax?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |19:07 WIB
A
A
A

JAKARTA - Berapa NPWP BCA dan Bank Mandiri untuk Coretax? Sesuai aturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bank seperti BCA dan Bank Mandiri mendukung penuh integrasi NIK menjadi NPWP. Nasabah diimbau melakukan pemadanan NIK-NPWP.

Dengan pemadanan NIK-NPWP akan memudahkan untuk mengisi lampiran utang di Coretax. Lalu berapa NPWP BCA dan Bank Mandiri untuk Coretax? Berikut ulasannya:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri Credit Card) NPWP Lama (15 Digit): 01.061.173.9-093.000 NPWP Coretax (16 Digit): 0010611739093000

PT Bank Central Asia Tbk (Kartu Kredit BCA) NPWP Lama (15 Digit): 01.308.449.6-091.000 (berdasarkan dokumen transaksi korporasi) NPWP Coretax (16 Digit): 0013084496091000

Diketahui, dalam SPT Tahunan, wajib pajak tidak hanya melaporkan penghasilan dan pajak yang sudah dibayarkan, tapi juga seluruh harta dan kewajiban termasuk utang. Sebab, jika saldo kartu kredit tidak diungkap, wajib pajak berisiko dianggap memiliki biaya hidup yang lebih tinggi dari penghasilan yang sudah tercantum di SPT.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192843/djp-jnbr_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192615/pajak-z5cX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192631/pajak-7uhI_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192463/djp-kUaL_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191292/djp_soal_coretax-b620_large.JPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185541/pajak-Ma4g_large.png
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement