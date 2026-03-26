DJP: 9 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan, Aktivasi Akun Coretax 16,8 Juta

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Hingga Rabu, 25 Maret 2026 pukul 24:00 WIB, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025 yang telah masuk mencapai 9.072.935 laporan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti merinci bahwa mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan dengan total 7.993.396 SPT. Disusul oleh WP Orang Pribadi Non-Karyawan sebanyak 891.594 laporan.

"Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh Untuk periode sampai dengan 25 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 9.072.935 SPT," ungkap Inge dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Sementara itu, untuk kategori badan dengan tahun buku Januari-Desember, tercatat sebanyak 186.216 WP Badan (IDR) dan 138 WP Badan (USD) telah menunaikan kewajibannya.

Selain itu, terdapat pula pelaporan dari wajib pajak dengan beda tahun buku yang sudah dimulai sejak 1 Agustus 2025, mencakup 1.570 WP Badan (IDR) dan 21 WP Badan (USD).