Purbaya Kurang Bayar Pajak Rp50 Juta saat Lapor SPT di Coretax

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bercerita kurang bayar pajak Rp50 juta saat lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui Coretax. Purbaya mengakui adanya status kurang bayar pada kewajiban pajaknya.

Purbaya menjelaskan bahwa kondisi kurang bayar tersebut dipicu oleh transisi jabatan yang ia alami sepanjang tahun 2025, di mana ia menerima penghasilan dari dua instansi berbeda, yakni Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan.

"Kalau kerja banyak tempat, hampir pasti kurang bayar loh, kecuali satu tempat. Kalau waktu di LPS saya nggak pernah (kurang bayar), pas terus karena gajinya cuma dari LPS. Kalau sekarang kan saya masih ada sebagian dari LPS, sebagian dari sini," ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Purbaya menyebutkan nominal kurang bayar yang harus dilunasi tersebut mencapai puluhan juta rupiah. "Kurang bayar Rp50 juta kayaknya," tambah Purbaya.

Meski telah berhasil melapor, Purbaya tidak menutup mata terhadap kendala teknis yang masih menghantui platform Coretax. Dia menceritakan pengalamannya saat mencoba masuk ke sistem yang berkali-kali mengalami gangguan operasional hingga terkesan macet (hang).

"Terus terang saya nggak ngisi sendiri, saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu 4 kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, nggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang (macet), kita masukin lagi," ungkapnya.