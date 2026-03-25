HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Akui Sederet Kendala Teknis Coretax, Minta DJP Lakukan Perbaikan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |19:50 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kendala teknis yang masih menghantui platform Coretax. 

Dia menceritakan pengalamannya saat mencoba masuk ke sistem yang berkali-kali mengalami gangguan operasional hingga terkesan macet (hang).

"Terus terang saya tak ngisi sendiri, saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu 4 kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, nggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang (macet), kita masukin lagi," ungkapnya kepada awak media di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Lebih jauh, Purbaya melontarkan kritik tajam mengenai arsitektur pengembangan Coretax. 

Dia menduga adanya ketidakberesan sejak tahap desain awal yang membuat sistem ini menjadi rumit bagi pengguna. 

Menkeu bahkan mencurigai adanya kesengajaan dalam kerumitan sistem tersebut dan berjanji akan melakukan pembenahan total.

"Pertama salah desain. Lalu saya curiga Coretax di sini dibuat kusut dan mungkin memang dibuat ruang supaya ada bisnis. Nanti kita akan betulin," tutur Purbaya. 

Disisi lain, Purbaya telah menuntaskan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 melalui Coretax. 

 

Berita Terkait
Jaga Likuiditas Perbankan, Purbaya Akan Suntik Dana Tambahan Rp100 Triliun
Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi hingga Akhir April 2026
Purbaya Setuju Gaji Menteri Dipotong demi Hemat Anggaran
Purbaya Siap Pangkas Anggaran Kementerian, Ini Besarannya
Purbaya soal Rupiah Hancur Imbas Perang AS-Iran: Enggak Punya Duit yang Jelek-jelekin
Berat Badan Purbaya Turun 9 Kg Sejak Jabat Menkeu
