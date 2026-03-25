Jaga Likuiditas Perbankan, Purbaya Akan Suntik Dana Tambahan Rp100 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah menambah penempatan dana sebesar Rp100 triliun ke sistem perbankan sebagai respons atas meningkatnya imbal hasil (yield) obligasi negara yang menjadi indikasi awal terjadinya pengetatan likuiditas.

Purbaya menegaskan bahwa kementeriannya memantau pergerakan pasar keuangan secara harian dan tidak akan membiarkan sektor perbankan mengalami "kekeringan" dana yang dapat memicu lonjakan suku bunga tajam.

“Kalau bond yield naik 0,1 persen saya sudah perhatikan. Naik 0,4 persen, pasti ada kekeringan likuiditas di bank. Saya cek, memang bank kekurangan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Dengan tambahan terbaru ini, total dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan kini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp300 triliun, meningkat dari posisi sebelumnya sebesar Rp200 triliun.

Strategi ini diharapkan memberikan ruang bagi bank untuk mengelola dana secara lebih fleksibel, baik dengan menempatkannya di Bank Indonesia maupun membeli Surat Berharga Negara (SBN).

“Saya tambah lagi Rp100 triliun masuk ke sistem perekonomian. Kita jaga likuiditas dengan serius,” tambah Purbaya.

Menurut Purbaya, intervensi ini bertujuan untuk menekan kenaikan yield obligasi. Jika perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk membeli obligasi, maka harga surat utang akan terjaga dan imbal hasilnya bisa ditekan turun.

Berbeda dengan skema penempatan dana konvensional, penempatan dana kali ini dirancang lebih dinamis. Pemerintah memiliki otoritas untuk menarik kembali dana tersebut sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kas negara atau perkembangan kondisi pasar.