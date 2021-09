JAKARTA – PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) melakukan ekspansi bisnis dengan membentuk anak usaha baru yakni PT Abyakta Data Sentosa. Emiten penyedia self-kiosk digital dan layanan solusi informasi teknologi (IT) ini membentuk anak usaha untuk mendorong kinerja perseroan ke depan.

Direktur & Corporate Secretary M Cash Integrasi Rachel Stephanie mengatakan, M Cash Interasi memiliki kepemilikan saham sebanyak 2.200 lembar saham atau sebesar 20% di PT Abyakta Data Sentosa senilai Rp220 juta. Disampaikannya, aksi korporasi tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha.

“Aksi korporasi ini terdapat afiliasi terhadap pemegang saham. Selain itu, pembentukan anak usaha akan menunjang kegiatan usaha utama perseroan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha,” ujar dia.

Sebelumnya, M Cash Integrasi mengalokasikan belanja modal (capital exepnditure/capex) sebesar Rp300 - Rp400 miliar untuk periode 2021 dan 2022. Dana ini digunakan perseroan untuk mendukung kegiatan usaha.

“Belanja modal tersebut sumber pendanaannya sebagian besar masih dari internal. Jadi range anggaran dana tersebut kita masih maintain untuk periode tersebut,” ujar Direktur M Cash Integrasi Stanley Tjandra dalam webinar.

Sebagaimana diketahui, perseroan memiliki sejumlah rencana bisnis yang dilakukan, salah satunya adalah perseroan melalui anak usahanya yakni PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) menjalin kemitraan dengan RANS Entertainment (RANS) untuk membangun platform pemasaran media sosial digital dan pendirian joint venture (JV) yakni PT DMMX Rans Digital (DIGIRANS).

Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan distribusi dan jangkauan konten yang diproduksi oleh talent RANS. Dengan kemitraan bersama RANS dan content creator serta influencer mereka, anak usaha perseroan ini berupaya untuk terus memperluas kemampuan pemasaran dan periklanan digital ke dalam lingkup lanskap media sosial yang berkembang di Indonesia.

Sebagai informasi, di semester pertama tahun ini, MCAS berhasil membukukan pendapatan tumbuh 2,1% dari Rp6,1 triliun pada semester pertama 2020 menjadi Rp6,3 triliun. Head of Investor Relations M Cash Integrasi, Jo Cheah Zhuo En pernah bilang, pertumbuhan ini didukung oleh ekspansi organik titik distribusi yang tumbuh 29,9% menjadi 240.018 per Juni 2021 dari 184.710 per Juni 2020.

"Pegangan kokoh pada pangsa pasar penjualan produk digital membuktikan kegunaan dan kedalaman infrastruktur distribusi Grup yang luas," tuturnya.