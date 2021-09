JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengizinkan bioskop kembali beroperasi sejak pekan lalu. Hal yang sangat ditunggu para penggemar film yang sudah rindu merasakan pengalaman nonton di bioskop.

Salah satu film yang paling ditunggu adalah Black Widow yang diperankan Scarlett Johansson. Selain itu ada film-film lain yang akan menyusul tayang, seperti Shang-chi, Malignant, Suicide Squad, Free Guy, Snake Eyes, Space jam, dan Still Water.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group bersama Cinema XXI telah menyiapkan program menarik untuk penggemar film menyambut kembalinya pembukaan bioskop.

"Kami menyiapkan bonus saldo M-Tix bernilai Rp50.000 untuk pemilik kartu kredit Motion MasterCard dengan bertransaksi top up senilai Rp200.000 dan buy one get two untuk seluruh jenis kartu kredit Visa & Mastercard MNC Bank di bioskop terpilih setiap hari Jumat. Jangan sampai lewatkan kesempatan langka ini untuk menikmati film pilihan berdua bayar satu!" ujar Pjs. Credit Card Business Group Head MNC Bank Ramdania Chotimah, di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Meski sudah dibuka, protokol kesehatan tetap dijalankan secara ketat seperti bioskop yang boleh beroperasi berada di daerah dengan status PPKM level 3 dan level 2, check in menggunakan aplikasi PeduliLindungi, wajib berstatus hijau dan kapasitas studio hanya 50 persen. Peraturan ini diterapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021.

"Selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jangan kendor dari Covid-19 meski bioskop sudah kembali beroperasi," lanjut Ramdania.

Program ini membuktikan MNC Bank selalu mengutamakan kemudahan dan kenyamanan nasabah kartu kreditnya. Bagi yang belum memiliki kartu kredit MNC Bank, bisa langsung mendaftar dengan cara mengisi formulir pendaftaran elektronik lewat aplikasi MotionBanking. Aplikasi MotionBanking dari MNC Bank bisa diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore lewat tautan berikut https://onelink.to/q2ss2g. Setelah mengisi dan mengirim formulir pendaftaran elektronik, staf MNC Bank akan menghubungi untuk proses verifikasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #MNCBank dan #MotionBanking, silakan mengunjungi mncbank.co.id , menghubungi MNC Bank Call Center di 1500188 atau follow IG @officialmncbank.