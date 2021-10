JAKARTA – BUMN Perkebunan Nusantara Group membuka lowongan pekerjaan dengan periode 5-14 Oktober 2021. Lowongan ini diperuntukkan bagi putra-putri bangsa yang ingin bergabung, belajar, bertumbuh dan berkontribusi untuk Indonesia sebagai Calon Karyawan Pimpinan dalam mengelola Perkebunan Nusantara.

“Bergabung dan mulailah menjejaki dan berkarya untuk Negeri, siapa tau kamu adalah salah satunya yang terbaik!” kata akun @kementerianbumn, Sabtu (9/10/2021).

Baca Juga: Waspada Ya! 6 Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu, Ada yang Minta Uang

Terdapat empat posisi yang tersedia, yaitu Asisten Bidang Tanaman, Asisten Bidang Teknik/Pengolahan, Asisten Bidang Keuangan, dan Asisten Bidang Umum. Pendaftaran dan informasi lebih lengkap dapat diakses pada tautan https://rekrutmen.lpp.co.id/ptpngroup/.

Baca Juga: Mau Kerja di BUMN? Nih Ada Lowongan, Dicari Pengalaman IT 5 Tahun

Adapun persyaratan yang dipenuhi yaitu WNI, usia maksimal 28 tahun (lulusan S-1) atau 30 tahun (lulusan S-2), IPK 2,75-4,00 (PTN) atau 3,00-4,00 (PTS), minimal lulusan D-4/S-1, sehat jasmani/rohani, bebas narkoba, dan diutamakan memiliki pengalaman bisnis di bidang yang relevan.

Selain itu, pendaftar juga tidak menjadi anggota, pengurus partai, atau terlibat politik praktis, tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang, tidak sedang menjalani proses hukum pidana dan/atau tidak pernah menerima sanksi pidana, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan, belum menikah dan bersedia tidak menikah selama menjalani program on boarding (On The Job Training).

Pendaftar yang lolos nantinya akan ditempatkan di PTPN III (Persero), PTPN VI, PTPN VII dan PTPN VIII. Jika menemui kendala, pendaftar dapat menghubungi call center (0274) 586201, WhatsApp 0812 7542 4137 atau 0857 7018 3810, dan e-mail [email protected] pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pukul 07.15-16.00 WIB.