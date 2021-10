JAKARTA – PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) membuka lowongan kerja. Adapun posisi tersebut, yaitu Kepala Sub Divisi Operation & Implementation IT, Treasury Manager, dan Kepala Sub Divisi Pengelolaan Risiko.

“#SobatBUMN, ada kabar baik buat sobat yang mencari lowongan pekerjaan di BUMN. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sedang membuka lowongan,” tulis akun Instagram resmi Kementerian BUMN, Jumat (8/10/2021).

Sebagai informasi, PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka dan derivatif lainnya.

Baca Juga: Buruan Daftar! BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja Lagi

Diketahui, periode lowongan tersebut berakhir pada 31 Oktober 2021. Oleh karena itu, bagi Anda yang berminat harap segera mendaftarkan diri.

“Mimin kasih syarat ini kalo mau tau bagaimana kelanjutan dalam proses penerimaan calon. Pertama follow dulu ya akun instagram @ptkbi_persero dan segera email CV dan dokumen pendukung kamu ke [email protected] paling lambat tanggal 31 Oktober 2021,” tulis Kementerian BUMN.

Baca Juga: Sri Mulyani Buka Lowongan Magang Tanpa Dibayar, Cek Syaratnya

Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian BUMN @kementerianbumn, pelamar harus memiliki serangkaian kualifikasi atau persyaratan untuk memenuhi kriteria rekrutmen. Berikut beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi:

Kualifikasi Kepala Sub Divisi Operation & Implementation IT:

1. Pendidikan diutamakan S2 (Teknologi Informasi).

2. Pengalaman di bidang IT lebih dari 5 tahun (diutamakan jasa keuangan).

3. Familiar dengan teknologi virtualisasi.

4. Memiliki pemahaman dasar mengenai jaringan dan security jaringan.

5. Memiliki pemahaman dasar design sistem dan analisa sistem untuk bahasa pemrograman .NET dan PHP.

6. Memiliki pemahaman dasar mengenai database management sistem.

7. Memiliki pengalaman untuk sertifikasi ISO 27001 lebh diutamakan.

8. Memiliki pengalaman untuk integrasi sistem terutama dengan perbankan.

9. Memiliki pemahaman mengenai management proyek TI (memiliki sertifikasi PMP lebih diutamakan).

10. Achievement Orientation.

11. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi.

12. Memiliki karakteristik core values AKHLAK.

Kualifikasi Treasury Manager:

1. Pendidikan diutamakan S2 (Akuntansi atau Keuangan).

2. Memiliki pengalaman di bidang treasury management paling tidak 5 tahun (paham instrument investasi dan ketentuannya).

3. Memiliki kemampuan menganalisa keuangan.

4. Komunikasi dan kerja sama yang baik, integritas, dan disiplin.

5. Achievement Orientation. 6. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi. 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. 8. Memiliki koneksi/networking dengan perbankan ddan manajer investasi. 9. Memiliki karakteristik core values AKHLAK. Kualifikasi Kepala Sub Divisi Pengelolaan Risiko: 1. Pendidikan diutamakan S2 (Manajemen). 2. Memiliki pengalaman di bidang Manajemen Risiko lebih dari 5 tahun (di industry berjangka atau capital market). 3. Memiliki sertifikat risiko (BMSR/LSPP) minimal tingkat 2. 4. Menguasai regulatory compliance/risk management. 5. Memiliki kemampuan menganalisa keuangan. 6. Integritas dan berjiwa kepemimpinan. 7. Achievement Orientation. 8. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi. 9. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. 10. Memiliki karakteristik core values AKHLAK.