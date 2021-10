JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) Agus Syabarrudin menjelaskan soal konsorsium Reliance Group sebagai pembeli siaga (standby buyer) dalam aksi korporasi perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.

"Kami terus menjalin komunikasi intensif dan berkembang secara positif. Kami mengapresiasi Reliance Group terhadap rights issue Bank Banten itu sangat tinggi sekali, kami meyakini kolaborasi bisnis Bank Banten dan Reliance Group ini berkesinambungan dalam jangka panjang," ujar Agus, dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Baca Juga: Terungkap, Pembeli Siaga Rights Issue Bank Banten

Bank Banten pun sudah melakukan rapat dengan direksi Banten Global Development (BGD) mengenai adanya konsorsium pembeli siaga. Yang dimaksud konsorsium tersebut adalah Reliance Group.

Kepastian status standy buyer Bank Banten yang waktunya makin dekat, Bank Banten dan Reliance Group memang serius menjalin kemitraan. Hal itu terlihat pada kerja sama yang ditandatangani unit usaha Reliance, PT Asuransi Reliance Indonesia (ARI), dan Bank Banten.

Baca Juga: Perkuat Modal, Bank Banten Bidik Dana Rights Issue Rp1,8 Triliun

Penandatangan itu dilakukan oleh Wibisono Julianto Somad, direktur ARI, dan Denny Sorimulia Karim, direktur operasional & transformasi Bank Banten. Wibisono Julianto Somad mengatakan, dengan ditandanganinya perjanjian, ARI akan memberikan perlindungan asuransi kepada nasabah-nasabah Bank Banten, khususnya nasabah peminjam (debitor) yang memperoleh fasilitas kredit maupun pembiayaan.

Kerjasama ini, kata dia, merupakan bancassurance yang menjadi langkah awal untuk jangka panjang berkesinambungan. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan jajaran direksi dan seluruh staf Bank Banten yang telah mendukung dan memberikan kepercayaan penuh terhadap ARI sebagai mitra.

“Kami akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik tentunya,” kata dia.

Kerjasama ini, kata dia, diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, tidak hanya bagi ARI, namun juga terhadap Bank Banten maupun nasabah itu sendiri.

Sebagai informasi, Reliance Group adalah perusahaan yang berdiri pada 2003. Perusahaan tersebut bergerak di sektor investasi dan finansial. Reliance Group membawahi beberapa perusahaan, diantaranya Reliance Insurance, Reliance Manajer Investasi, Reliance Sekuritas Indonesia, Reliance Life, Reliance Finance, dan Reliance Modal Ventura.

Bank Banten akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 23,39 miliar saham baru seri C dengan nominal Rp50 per saham. Perseroan juga sudah menetapkan harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII atau rights issue tersebut sebesar Rp77 per saham. Total dana yang berpotensi diraih Bank Banten dari hasil rights issue tersebut senilai Rp1,8 triliun.

Adapun tanggal terakhir pencatatan (recording date) untuk memperoleh HMETD pada 12 Oktober 2021. Kemudian, periode perdagangan HMETD Bank Banten berlangsung pada 14 Oktober - 21 Oktober 2021. Lalu, tanggal penjatahan dilakukan pada 26 Oktober 2021.