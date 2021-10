JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Hotel Meruorah di kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hotel yang sebelumnya dinamakan Inaya Bay Komodo itu merupakan bagian dari kawasan Terpadu Labuan Bajo yang dikelola PT Indonesia Ferry Properti (IFPRO), perusahaan patungan atau join venture (JV) antara ASDP dengan PT Pembangunan Perumahan.

Saat ini, IFPRO telah dan sedang membangun Kawasan Terpadu Marina Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang meliputi area komersial, hotel bintang 5, Marina serta pengembangan dermaga penyeberangan.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, multifunction Hall Meruorah menjadi fasilitas MICE terbesar di pusat kota Labuan Bajo. Kapasitas multifunction hall dapat memuat 1000 pax, untuk penyelenggaraan sejumlah aktivitas MICE baik skala kecil, sedang, besar, hingga bertaraf internasional.

"Potensi MICE di pasar internasional sangat besar mengingat Indonesia memiliki atraksi yang lengkap baik alam, budaya, dan buatan yang menjadikan penyelenggara acara semakin menarik," tulis Kementerian BUMN dikutip, Jumat (15/10/2021).

Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo menyediakan 145 kamar dengan lima tipe kamar diantaranya, The Signature Hill View, The Signature Sea View, The Horizon Hill View, The Horizon Sea View, The Phinizy, serta Presidential Suite.

Selain itu, Meruorah juga dilengkapi fasilitas lain diantaranya Meruorah Convention Center, 8 Meeting Room, The Executive Lounge, The Bay Restaurant, Moon Bar, Café et Lobby, Swimming Pool, Fitness Center, Spa dan Promenade. "Hotel bintang lima Meruorah ini juga mengusung kearifan lokal Nusa Tenggara Timur, unsur kain tenun khas NTT dan keindahan alam Labuan Bajo tertuang dalam desain interior setiap kamar hotel," demikian bunyi keterangan Kementerian