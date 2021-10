JAKARTA - Google membuka lowongan kerja untuk 25 posisi. Nantinya, kandidat yang diterima akan ditempatkan di Kantor Google Jakarta, Indonesia. Secara umum, pelamar harus menguasai bahasa Indonesia dan Inggris serta berpengalaman di bidang terkait.

Per Jumat (22/10/2021), lowongan untuk 25 posisi telah tersedia di situs Google Careers. Kualifikasi yang dibutuhkan tiap posisi pun berbeda-beda. Untuk pendidikan, lowongan ini tersedia mulai dari pemagang untuk mahasiswa S-1/S-2 on going hingga karyawan untuk lulusan S-1.

Untuk mahasiswa S-1 on going, posisi yang tersedia yaitu Business Intern. Mahasiswa harus berada di tahun kedua terakhir program S1 atau terdaftar dalam program master. Sementara itu, mahasiswa S-2 on going harus sedang menjalani tahun pertama program master bisnis (S2) penuh waktu untuk posisi MBA Intern. Kedua posisi masih membuka lowongan hingga 15 November 2021 mendatang.

Kemudian, 23 posisi lainnya diperuntukkan bagi lulusan S-1 atau setara. Posisi tersebut yaitu:

1. Kepala Strategi dan Operasi, Go-to-Market

2. Manajer bidang Pemerintahan dan Kebijakan Publik (Bahasa Indonesia dan Inggris)

3. Corporate Territory Manager, Customer Solutions Consulting, Google Cloud

4. Field Sales Manager, Enterprise, Google Cloud

5. Direktur, Marketing di Indonesia, Filipina, dan Perbatasan Asia bagian Selatan

6. Account Strategist, Google Customer Solution (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia)

7. Penasihat Hukum

8. Industry Manager, Food and Beverage (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris)

9. Account Manager Teknis, Layanan Profesional Google Cloud

10. Infrastructure Architect, Google Cloud Professional Services 11. Apps Specialist, Large Customer Sales (bahasa Indonesia dan Inggris) 12. Country Lead untuk Search (Bahasa Indonesia) 13. Customer Solutions Consultant, Data Analytics, Google Cloud 14. Metro Network Deployment Owner 15. Manajer Trend, YouTube Shorts 16. Infrastructure Cloud Consultant, Google Cloud Professional Services 17. Country Head untuk Google Customer Solutions Sales 18. Business Development Manager, Google Customer Solutions 19. Agency Account Strategist, Google Customer Solutions (Bahasa Indonesia) 20. Teknisi Pusat Data (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) 21. Field Sales Representative, Google Cloud 22. Data Architect, Google Cloud Professional Services 23. Customer Solutions Consultant, Infrastructure Modernization, Google Cloud Informasi lebih lanjut mengenai berapa tahun dan bidang pengalaman yang dibutuhkan dapat dicek melalui laman careers.google.com. Tak hanya itu, penjelasan tentang pekerjaan dan tanggung jawab yang akan dipegang nantinya juga tertera di laman ini.