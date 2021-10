JAKARTA - Perusahaan orang terkaya buka lowongan kerja dengan gaji besar. Yang pertama adalah Amazon milik Jeff Bezos. Perusahaan itu berencana membuka lowongan untuk 150.000 pekerja sementara yang akan ditempatkan di Amerika Serikat (AS). Pembukaan lowongan besar-besaran ini bertujuan untuk mengatasi lonjakan pembeli karena adanya “holiday shopping rush”.

“Ini adalah pasar pekerja yang sangat kompetitif. Dan tentunya, kontributor terbesar dalam tekanan inflasi yang kami lihat dalam bisnis. Kami telah menghabiskan banyak uang untuk kontrak dan insentif,” kata Chief Financial Officer (CFO) Amazon Brian Olsavsky, dikutip dari CNN Business, Selasa (19/10/2021).

Seperti perusahaan retail dan logistik lainnya, Amazon menemui tantangan dalam merekrut pekerja, menaikkan gaji, menawarkan bonus, dan memperbanyak benefit pekerja sehubungan dengan tekanan yang mereka dapatkan.

Amazon berencana memberikan gaji USD18 atau Rp253.800 per jam (lebih tinggi dari upah minimum Amazon yang bernilai USD15 atau Rp211.500 per jam), bonus hingga USD3.000 atau Rp42,3 juta, dan tambahan USD3 atau Rp42.300 per jam untuk shift dan lokasi tertentu.

Selanjutnya, Walmart juga berencana membuka lowongan untuk 150.000 pekerja. Bedanya, posisi yang tersedia adalah pekerja tetap dan full-time. Selain itu, perusahaan Target juga membuka 100.000 lowongan pekerja musiman dan 30.000 karyawan tetap. UPS, Kohl's, Nordstrom, Macy's, dan yang lainnya juga tak mau ketinggalan membuka lowongan pekerjaan untuk hari libur ini. Beberapa menawarkan bonus dan dan insentif lainnya untuk pekerja baru tahun ini. Bagaimanapun, minat untuk bekerja di hari libur tetap menyusut. Berdasarkan laporan situs pencari kerja Indeed, jumlah pencarian untuk kerja musiman tahun ini (data per 22 September) telah menurun 1,5% dibanding tahun lalu dan 39% jika dibandingkan dengan tahun 2019