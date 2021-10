JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group terus menebar promo Kartu Kredit MNC Bank di bulan inklusi keuangan ini.

Promo-promo yang diunggulkan MNC Bank antara lain diskon hingga 40% untuk produk dan layanan MNC Group seperti, diskon 20% di Japanese Fusion Resto Wasabae, diskon 20% di Woolloomooloo, diskon 20% di Lido Lake Resort, diskon s/d 20% di Oakwood Hotel & Residence Surabaya, diskon s/d 40% + Cicilan 0% di MNC Vision (khusus Kartu Kredit MNC Bank berlogo Visa) dan diskon 10% di The F Thing, world of fashion and beauty.

Selain itu ada voucher belanja hingga Rp250.000 yang bisa didapat cukup dengan total akumulasi belanja mulai Rp1,5 juta per bulan. Bagi nasabah yang suka kulineran juga tidak usah khawatir, ada promo bebas makan & minum hingga Rp300.000 dari GrabFood untuk pengajuan baru Kartu Kredit Gold/Platinum MNC Bank berlogo Visa.

“Kami senantiasa mendukung percepatan inklusi keuangan nasional dengan tetap konsisten memberikan produk yang kompetitif dan nyaman untuk menjangkau lebih banyak nasabah di bulan inklusi keuangan,” kata Presiden Direktur MNC Bank Mahdan, Jumat (21/10/2021).

Promo-promo ini dihadirkan sebagai wujud partisipasi MNC Bank dalam gelaran acara Financial Expo (FinExpo) Bulan Inklusi Keuangan 2021 yang digelar di sejak 18 Oktober - 2 November 2021. Acara ini merupakan kegiatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga jasa keuangan yang bertujuan untuk mendukung target inklusi keuangan pemerintah 90% pada 2024. Selain promo dari produk kartu kredit, ada hadiah ratusan juta rupiah menanti nasabah.

“Jangan lupa kunjungi booth MNC Bank di Virtual FinEXPO Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2021 selama periode 18 Oktober - 2 November 2021 dengan mengakses bit.ly/MNCBank-FinExpo. Ada total hadiah senilai ratusan juta rupiah menanti!” tambah Mahdan.

Fin Expo BIK ini akan memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk mendapatkan berbagai informasi tentang produk dan layanan keuangan, termasuk informasi tentang program edukasi keuangan dan program perlindungan konsumen. Serta menjadi platform bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi program promo dan reward. Melalui kegiatan BIK 2021 dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit MNC Bank, Anda bisa untuk langsung mendaftar dengan cara mengisi formulir pendaftaran elektronik lewat aplikasi MotionBanking. Aplikasi MotionBanking dari MNC Bank bisa diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore lewat tautan berikut https://onelink.to/q2ss2g. Setelah mengisi dan mengirim formulir pendaftaran elektronik, staf MNC Bank akan menghubungi untuk proses verifikasi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #MNCBank dan #KartuKreditMNCBank, silakan mengunjungi mncbank.co.id, menghubungi MNC Bank Call Center di 1500188 dan follow IG @officialmncbank.