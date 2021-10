JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang selaras dengan nilai Sustainable Development Goals (SDGs) nomor empat yaitu pendidikan berkualitas.

Kegiatan MNC Bank kali ini berfokus pada edukasi dan minat baca dalam bentuk donasi buku bacaan dan pengetahuan untuk anak–anak di Sulawesi Tengah. Buku–buku yang disumbangkan MNC Bank ini diserahkan ke komunitas Buku Berkaki (BUKI) untuk diteruskan ke Rumah Baca Pustaka Harapan Bahomakmur Morowali, Sulawesi Tengah. Buku Berkaki adalah komunitas yang berfokus pada peningkatan minat baca masyarakat dengan cara mendistribusikan buku ke daerah-daerah.

Menggandeng MNC Peduli, kegiatan ini adalah wujud tanggung jawab sosial (CSR) kepada masyarakat sekaligus merayakan HUT ke-7 MNC Bank. Corporate Secretary MNC Bank Heru Sulistiadhi berharap lewat donasi buku baca dan pelajaran ini anak-anak di Morowali, Sulawesi Tengah semakin rajin membaca dan mampu memiliki daya saing. Buku-buku yang diberikan beragam, dari komik, majalah, ensiklopedia hingga buku pengetahuan.

“Selain sebagai lembaga jasa keuangan, dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari MNC Bank selalu terlibat aktif dengan masyarakat untuk mendukung tumbuh kembang bersama," ujar Heru.

MNC Bank menyadari keberadaan dan perannya memiliki kaitan yang sangat erat untuk memastikan kebutuhan masyarakat dalam kondisi apapun. MNC Bank memiliki tanggung jawab sosial terhadap ketahanan masyarakat, terutama pada saat penuh tantangan ini. Maka dari itu, MNC Bank memberikan bantuan kepada masyarakat yang sulit mengakses buku bacaan dan pengetahuan di daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai.

Selain itu, berdasarkan hasil riset Programme for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tingkat literasi Indonesia pada penelitian di 70 negara itu berada di nomor 62. Kondisi ini menjadi salah satu dorongan MNC Bank untuk membantu meningkatkan literasi melalui program donasi buku.

“Minat baca anak-anak jangan sampai hilang meski ada pandemi Covid-19. Kehadiran buku-buku di daerah yang belum memiliki akses dan infrastruktur seperti pulau Jawa menjadi bantuan yang signifikan,” ujar salah satu pendiri Buku Berkaki Meyer Makawekes.

Selain donasi buku, dengan tema PESTA7 Melayani Semua, MNC Bank juga menyiapkan kegiatan lain yaitu, penanaman pohon di beberapa bantaran sungai Ciliwung, webinar edukasi keuangan dan Virtual FinExpo untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat seperti yang diamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Virtual FinExpo ini merupakan kegiatan bersama OJK dan lembaga jasa keuangan yang bertujuan untuk mendukung target inklusi keuangan pemerintah ke angka 90% pada 2024. MNC Bank berharap melalui sinergi antara lembaga jasa keuangan dengan regulator, diharapkan target inklusi keuangan pemerintah bisa tercapai. FinExpo BIK 2021 merupakan platform bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi program promo, reward, edukasi keuangan dan kegiatan selama BIK 2021. Melalui kegiatan BIK 2021 dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.