JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan teknologi yang bisa membuat rumah dalam waktu 1 minggu. Teknologi tersebut dibuat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yakni semen hidrolis tipe high early (HE). Teknologi konstruksi dinding monolitik ini untuk percepatan pembangunan perumahan.

Tercatat, produk semen hidrolik tipe HE itu menjadi pertama di Indonesia. Produk itupun telah lulus uji di Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Semen hidrolis tipe high early merupakan teknologi konstruksi dinding monolitik untuk percepatan pembangunan perumahan, setiap unit rumah dapat dibangun dalam waktu 1 minggu saja," ujar Erick dalam Webinar 'SIG: Together We Can Go Further' Kamis, (28/10/2021).

Semen hidrolik tipe HE dengan nama PwrPro telah memenuhi standar yang dipersyaratkan SNI 8912-2020, spesifikasi unjuk kerja semen hidrolik tipe HE. Sertifikat SNI untuk semen hidrolik tipe HE PwrPro telah diterbitkan B4T sejak 21 Mei 2021 lalu.

 PwrPro diyakini memiliki keunggulan sebagai semen hidrolik tipe HE dengan fitur kuat tekan awal, waktu pengikatan awal, serta workability yang lebih baik. PwrPro juga dapat digunakan untuk berbagai konstruksi bangunan gedung maupun infrastruktur. Seperti pembuatan beton cor maupun beton pracetak.

Selain itu, PwrPro diproduksi dengan formula ramah lingkungan. Sehingga mengurangi tingkat emisi gas CO2 secara signifikan. Dengan demikian produk PwrPro dapat mendukung program pemerintah dalam hal mengurangi emisi gas rumah kaca dan penerapan kebijakan pembangunan konstruksi berkelanjutan Erick juga mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh Semen Indonesia dengan Kementerian PUPR melalui pemanfaatan semen non OPJ dan solusi teknologi konstruksi melalui produk PwrPro. "Semen Indonesia Group sebagai BUMN yang mampu merealisasikan semangat kita untuk bertransformasi, terutama dalam mendorong pemanfaatan produk dan teknologi infrastruktur ramah lingkungan melalui partnership, inovasi produk, serta layanan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di masa depan," ungkap Erick.