JAKARTA - Saat ini banyak masyarakat terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal. Padahal ada pinjaman di perbankan tanpa jaminan.

Pinjaman di perbankan tanpa jaminan ini disebut Kredit Tanpa Agunan (KTA). Prosesnya sama seperti pinjol, tapi lebih aman dibanding pinjol ilegal.

Masyarakat tergiur pinjol karena dengan syarat yang mudah, masyarakat cepat mendapatkan utang, meski bunganya tinggi. Namun masyarakat tidak boleh langsung tergiur dengan iming-iming tersebut. Masyarakat harus selektif dalam memilih produk pinjaman online agar tidak menyesal.

Berikut ini penjelasan soal KTA dan jenis-jenisnya seperti dilansir keterangan OK Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

KTA merupakan produk kredit pinjaman dari bank yang diberikan kepada nasabah tanpa harus memberikan jaminan berupa harta atau aset lainnya ke bank.

Manfaat KTA

Berikut manfaat KTA yang bisa membantu kamu untuk lebih memahami fungsinya.

1. Modal Usaha

Jika kamu seorang pebisnis atau baru saja ingin terjun ke dunia bisnis, hal utama yang dibutuhkan tentu modal dengan bunga ringan dan syarat yang mudah. KTA hadir untuk menjawab pertanyaan itu.

2. Dana Darurat

Saat membutuhkan dana darurat, kamu pasti perlu pencairan dana yang cepat di situasi yang genting. Maka jangan perlu khawatir, dengan memakai KTA, dana bisa cair dalam waktu kurang dari seminggu saja tergantung kebijakan bank.

3. Kepentingan rumah tangga

Nah, untuk kamu yang sudah berkeluarga dan sedang menyiapkan kebutuhannya tapi terhalang keuangan, KTA menjadi solusinya. Pasalnya, KTA tidak membutuhkan jaminan apapun dan sangat aman untuk diajukan pinjamannya. Keluarga senang dan kamu akan tenang.

Jenis-Jenis KTA

Pertama, KTA Reguler, keunggulan dari KTA Reguler ialah kamu tidak perlu menjadi nasabah bank bersangkutan dalam artian KTA Reguler disediakan untuk masyarakat umum yang hanya tertarik dengan pinjaman KTA saja.

Kemudian yang kedua adalah KTA Payroll. KTA ini biasa digunakan perusahaan untuk mendistribusikan gaji karyawan. Kelebihan jenis payroll KTA adalah pencarian dana yang besar dan cepat karena pihak bank pasti percaya pemohon bisa melunasi hutangnya selama menjadi karyawan di perusahaan itu.

Ketiga, KTA Dana Cepat, sesuai namanya produk ini mengedepankan kecepatan waktu dalam pencarian dana yang lebih cepat. KTA Dana Cepat memiliki suku buka yang kompetitif namun dengan tenor singkat atau tidak terlalu lama. Biasanya, ketika mengajukan KTA Dana Cepat, harus memiliki kartu kredit.

Selanjutnya, KTA Dana Panjang. Jenis KTA ini cocok untuk para pengusaha atau pebisnis yang membutuhkan waktu lama dalam pelunasannya. Cicilan yang diberikan juga tidak terlalu berat dan pelaku usaha bisa meminjam hingga ratusan juta.

Terakhir, ada KTA Bisa Bayar Awal. Bagi kamu yang tidak ingin terikat oleh pinalti pilihan KTA Bisa Bayar Awal menjadi pilihan yang pas. Produk pinjaman ini diperuntukkan untuk mereka yang ingin melunaskan hutang dengan cepat tanpa membayar sepeser pun untuk pinalti.





Kelebihan dan Kekurangan KTA

Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan kelebihan KTA yang paling unggul ada di bebas jaminan atau agunan yang memberatkan. Selain itu, biaya administrasi lebih ringan dengan durasi pencarian relatif singkat. KTA juga bisa digunakan untuk keperluan darurat dengan berbagai tujuan karena pengajuannya fleksibel.

Dari kelebihannya, tentu KTA memiliki beberapa kelemahan. Untuk mengajukan pinjaman dengan KTA, biasanya bank menggolongan berdasarkan profesi dan penghasilan yang mengharuskan orang itu memiliki kartu kredit.

"OK Bank menyediakan fasilitas OK! KTA mulai dari Rp3 juta sampai Rp200 juta dengan suku bunga kompetitif mulai dari 0,89%. Sesuai dengan tujuan asli KTA, peminjam yang mengajukan OK! KTA pun tidak perlu memberikan jaminan barang, prosesnya juga aman dan cepat," jelas keterangan tersebut.