JAKARTA - Viral seorang ibu-ibu pedagang di sekitar area Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB lancar berbahasa Inggris. Melalui media sosial TikTok, akun @ocong******* membagikan potongan video bersama ibu tersebut.

“Dari tahun berapa dagangnya? Speak English,” tanya si perekam video, dikutip Minggu (21/11/2021).

Ibu yang ditaksir telah berusia paruh baya itu kemudian benar-benar menjawabnya menggunakan bahasa Inggris. Meski bercampur dengan logat lokalnya, Ibu tersebut tetap percaya diri.

“But me selling already here just very long time, fifteen years, it’s very very long time,” kata dia.

Dalam kurun 15 tahun, tempat dia berjualan sudah berubah. Dia mengatakan, dahulu ada begitu banyak sampah di sekitar area. Namun, sekarang area itu telah lebih bersih dan normal berkat adanya aparat keamanan yang mengawasi.

Menyaksikan hal ini, para warganet langsung menyerbu kolom komentar. Mereka mengaku kagum akan kepercayaan diri sosok ibu itu. “Pedagang tapi bukan sembarang pedagang,” komentar akun Adam***. “Tempat kursus bhs inggris langsung tutup melihat video ini,” kata warganet lain, Hery*****.