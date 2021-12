JAKARTA - Biang kerok penyebab harga cabai meroket di pasaran. Bahkan harga cabai mendekati Rp70.000 per kilogram (kg).

Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Abdul Hamid mengatakan, tanaman cabai sangat terpengaruh kondisi cuaca. Apalagi saat ini musim hujan memengaruhi jumlah produksi cabai.

"Dari bulan Agustus lalu, jumlah penanaman cabai kita sudah cukup banyak. Memang tidak semua bisa dipanen karena tanaman cabai ini sangat riskan sekali terhadap musim hujan. Jumlah curah hujan yang cukup tinggi akan menyebabkan panen yang tidak sesuai," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Selasa (7/12/2021).

Menurutnya, tingginya harga cabai ini selalu menjadi masalah setiap tahun terutama di bulan November, Desember, dan Januari. Sementara pada bulan Mei hingga Agustus harga cabai cenderung rendah karena musim dan iklim yang mendukung.

Selain karena faktor musim, upaya budidaya tanaman cabai oleh petani juga masih kurang sehingga produksi cabai tidak maksimal. "Untuk itu perlu kita arahkan petani kita untuk menggunakan cara budidaya yang benar," jelasnya.

Abdul menuturkan, saat ini masih sedikit petani yang paham budidaya tanaman cabai. Mereka tidak membedakan cara menanam saat musim kemarau maupun musim hujan. Padahal tingkat serangan hama penyakitnya berbeda sehingga butuh penanganan yang tidak sama.

"Menanam cabai harus menggunakan strategis yang benar. Urutannya harus sesuai. Kalau tidak hasilnya akan berbeda. Ini yang akan memengaruhi dari ketahanan tanaman terhadap penyakit," katanya.

Melansir laman resmi Info Pangan Jakarta, Selasa (7/12/2021), harga cabai merah keriting hari ini sebesar Rp50.085 per kilogram (kg) naik Rp276 dibandingkan pada hari sebelumnya.

Kemudian cabai merah besar sebesar Rp56.422 per kg atau naik Rp2.022, cabai rawit merah sebesar Rp67.255 per kg naik Rp2.446 dan cabai rawit hijau sebesar Rp51.957 per kg naik Rp2.212.