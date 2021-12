JAKARTA - Initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan atau win win solution bagi pemilik startup teknologi dan investor bursa saham.

”Ini win win solution untuk semua, founders punya liquidity, venture capital dan investor punya liquidity dan membuka akses kepada retail investor, institusional, maupun perorangan dan sebagianya untuk ikut memiliki saham di startup Indonesia yang unicorn maupun soon to be unicorn,” ujar Direktur Utama Mandiri Capital Indonesia (MCI), Eddi Danusaputro, Kamis (9/12/2021).

Pada kesempatan yang sama Executive Director dari Mandiri Institute Andy Asmoro mengatakan bahwa regulator dan pemangku kepentingan telah memahami bahwa sektor IPO teknologi yang berkembang akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Hal ini dapat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk negara terutama dalam pendalaman keuangan di Indonesia. IPO startup dapat menghasilkan nilai di seluruh perekonomian, bagi individu, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan,” tuturnya.

Selain itu Head of Equity Research Mandiri Sekuritas, Adrian Joezer berharap dengan melantainya startup teknologi di BEI bisa memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia dan perusahaan investasi Indonesia untuk menjadi pemegang saham. Terlebih selama masa pandemi Covid-19, kebutuhan akan teknologi dan infrastruktur teknologi semakin tidak dapat dihindari. “Dari sisi public market sangat menanti-nanti kedatangan baru di index karena perusahaan ini karya bangsa ini menjadi future of Indonesia. Seharusnya Indonesia dengan demografi yang baik menjadi negara yang besar dalam hal perusahaan teknologi,” ujat Adrian.