JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengganti Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini. Posisi orang nomor satu PLN pun kini diisi Darmawan Prasodjo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

"Iya itu ada pergantian," kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Berikut fakta-fakta pergantian Direksi PLN yang dirangkum di Jakarta, Minggu (12/12/2021).

1. Tahap Transformasi Energi

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa PLN saat ini dalam tahap transformasi energi. Di mana, tugas ini dijalani Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

"Nah sekarang diteruskan, regenerasi benar. Pengganti Wadirut bukan dari mana-mana dan sebelumnya Pak Darmawan itu khusus transformasi di PLN dan sekarang menuju bauran energi. Jadi taget Pak Jokowi diteruskan Pak Darwanan," ujarnya.

2. Digantikan Darmawan Prasodjo

Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Kini posisi Dirut PLN dijabat Darmawan Prasodjo yang sebelumnya Wakil Dirut PLN.

"Iya benar (Darmawan Prasodjo menggantikan Zulkifli Zaini sebagai Dirut PLN)," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada MNC Portal Indonesia.

3. Profil Darmawan Prasodjo

Mengutip laman Resmi PLN, Darmawan meraih gelar Bachelor of Computer Science dari Texas A&M University pada tahun 1994, Master of Computer Science dari Texas A&M University pada tahun 2000. Lalu, menyelesaikan gelar Doktor Ekonomi Terapan, Ekonomi Sumber daya alam di Texas A&M University kolaborasi dengan Duke University tahun 2011.

Dia diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PLN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-325/MBU/12/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Darmawan Prasodjo merupakan seorang Ekonom Energi yang menghabiskan lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat (AS) menempuh studi dan berkarir sebagai konsultan-peneliti di Texas A&M University dan Duke University.

Pada tahun 2012, dia kembali ke Indonesia dan memulai karir di beberapa perusahaan antara lain sebagai Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy di Surya University tahun 2012-2013, Co-chair Post 2015 Millennium Development Goals tahun 2013-2014,

Kemudian, Presiden Komisaris Amesti Energi Nusantara tahun 2013 – 2014, Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan , Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden tahun 2015-2019 dan Komisaris PLN pada tahun 2018 – 2019.

4. Zulkifli Zaini Disiapkan Posisi Baru Menteri BUMN Erick Thohir memastikan mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Zulkifli Zaini akan mengemban amanah baru di perusahaan pelat merah lainnya. Akan Tetapi, Erick enggan menyebut nama perseroan yang nantinya menjadi tempat penugasan Zulkifli. Menurut dia, pemberian tugas baru kepada mantan Komisaris PLN itu untuk mempercepat implementasi renewable energy atau energi baru terbarukan di Tanah Air. "Yang pasti kita harus lakukan percepatan renewable energy. Pak Zul (Zulkifli Zaini) bersepakat sama saya, Pak Zul bisa tetap bantu saya di tempat lain, tunggu saja tempat lainnya dimana," ujar Erick saat ditemui wartawan di kawasan Sarinah. 5. Erick Thohir Bantah Pencopotan Zulkifli Zaini Terkait Akuisisi StreetScooter Erick Thohir sendiri membantah bila pencopotan Zulkifli sebagai Direktur Utama PLN lantaran tidak menandatangani rencana PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) mengakuisisi saham produsen mobil listrik asal Jerman, StreetScooter. Erick menegaskan tidak ada persoalan apapun dibalik pencopotan Zulkifli Zaini dari pucuk Dewan Direksi BUMN di sektor kelistrikan tersebut. 6. Susunan Direksi PLN yang Baru Susunan Direksi PLN: 1. Direktur Utama: Darmawan Prasodjo 2. Direktur Perencanaan Korporat: Evy Haryadi 3. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan: Bob Saril 4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Sinthya Roesly 5. Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia: Yusuf Didi Setiarto 6. Direktur Energi Primer: Rudy Hendra Prastowo 7. Direktur Mega Proyek dan EBT: Wiluyo Kusdwiharto 8. Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan: Adi Lumakso 9. Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali: Haryanto WS 10. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara: Adi Priyanto.