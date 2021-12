JAKARTA - Elon Musk dinobatkan sebagai Person of the Year 2021 oleh majalah Time.

Penghargaan ini karena pendiri dan CEO Tesla ini dianggap menjadi orang yang paling mempengaruhi berita atau kehidupan masyarakat, baik atau buruk sepanjang 2021.

Jika melihat kekayaannya, Elon Musk bahkan pernah menjadi manusia pertama dengan harta mencapai Rp4.000 triliun.

Elon Musk merupakan bos Tesla dan SpaceX yang mempunyai kekayaan USD253,8 miliar atau setara Rp3.629 triliun (kurs Rp14.300 per USD). Demikian dikutip data Forbes real time billionaires.

"Untuk menciptakan solusi bagi krisis eksistensial, untuk mewujudkan kemungkinan dan bahaya zaman raksasa teknologi, untuk mendorong transformasi masyarakat yang paling berani dan disruptif, Elon Musk adalah Person of the Year 2021 versi Time," ujar Pemimpin Redaksi Time Edward Felsenthal dilansir dari Reuters, Selasa (14/12/2021).

Sementara itu, Tesla perusahaan mobil listrik milik Elon Musk menjadi produsen mobil paling berharga di dunia. Nilai pasar Tesla saat ini melonjak lebih dari USD1 triliun, lebih berharga dari gabungan Ford Motor dan General Motors.

Tesla telah memproduksi ratusan ribu mobil setiap tahun dan berhasil mencegah masalah rantai pasokan lebih baik dibanding para pesaingnya, sambil mendorong banyak konsumen muda beralih ke mobil listrik dan produsen mobil konvensional untuk mengalihkan fokus ke kendaraan listrik.

Sementara perusahaan luar angkasanya, SpaceX berhasil meluncurkan roket ke luar angkasa dengan semua krunya warga sipil. Selain Tesla dan SpaceX, Musk juga memimpin startup Neuralink yang tengah mengembangkan chip untuk bisa ditanam di otak manusia.

Orang terkaya di dunia ini juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan terowongan di Amerika Serikat, The Boring Company.

Tak hanya itu, Elon Musk juga mampu mempengaruhi nilai mata uang kripto di Twitter dan saham meme yang telah memicu pergerakan besar-besaran dalam nilainya. Musk telah mendominasi berita utama dan mengumpulkan lebih dari 66 juta pengikut di Twitter. Beberapa cuitannya juga menjadi perhatian regulator sekuritas.

Selain Musk, Time juga menobatkan penyanyi pop remaja Olivia Rodrigo sebagai Entertainer of the Year, pesenam Amerika Simone Biles sebagai Athlete of the Year, dan ilmuwan vaksin dinobatkan sebagai Heroes of the Year.

Tahun lalu, Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris diberi gelar Person of the Year. Time memulai tradisi ini pada 1927 lalu. CEO Facebook Mark Zuckerberg dan pendiri Amazon Jeff Bezos juga telah mendapatkan gelar ini sebelumnya.