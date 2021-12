JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan menyebut pembangunan Industri Kawasan Hijau merupakan kawasan industri yang sangat Strategis bagi pembangunan Nasional.

Menurutnya Kawasan Industri Hijau di Indonesia yang akan dibangun atas lahan seluas 16.528 hektar di Provinsi Kalimantan Utara ini akan menjadi kawasan residensial, bisnis, dan pariwisata yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Kawasan Industri hijau ini akan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) nantinya bukan hanya sekedar kawasan industri hijau. tetapi juga akan menjadi kawasan residensial, bisnis, dan pariwisata dengan konsep modern and smart living, dan ini bukan hal yang mustahil,” kata Menko Luhut dalam Instagramnya resminya, Selasa (21/12/2021).

Kemudian kata dia, Dunia perlu melihat bahwa menggerakkan roda perekonomian sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia bukanlah hal yang sulit dan mustahil.

“Now, we're building it in Indonesia. Dengan konsep yang begitu modern tersebut, saya rasa bukansebuah hal yang aneh ketika komitmen investasi di KawasanIndustri Hijau in sudah mencapai USD130 miliar,” urainya.

Karena apa yang dibangun di sin adalah salah satu upaya Indonesia untuk menciptakan produk energi hijau yang mampu bersaing di pasar global karena mengutamakan proses industri berkelanjutan dan ramah lingkungan.