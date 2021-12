JAKARTA - Total kekayaan Tom Holland. Pemeran Spider-Man yang kini berada di puncak kesuksesan ini, dikabarkan berencana pensiun dini dari dunia hiburan.

Meski telah menjadi aktor dengan bayaran tertinggi lewat Spider-Man di Marvel Cinematic Universe (MCU), Holland justru mempertimbangkan untuk mundur dari dunia akting. Pasalnya, dirinya selalu fokus pada pekerjaan hingga mengesampingkan kehidupan pribadi selama enam tahun berkarir.

Mengutip Bisnis, Jumat (24/12/2021), dalam salah satu wawancaranya, Holland mengaku sudah memikirkan tentang anak-anak dan perannya sebagai ayah.

Sebelumnya, Forbes mengungkap Spider-Man: Homecoming yang rilis pada 2017 lalu berhasil meraup untung hingga tembus Rp12,6 triliun.

Spider-Man Far from Home yang menjadi sekuelnya pada 2019 pun mengantongi Rp14,3 triliun dan menjadi film Spider-Man dengan pendapatan kotor terbesar. Meski begitu, film Spider-Man terbaru bertajuk Spider-Man No Way Home diprediksi makin untung dua kali lipat.

Berbagai film yang diperankannya di MCU itu pun membuat Holland diprediksi memiliki harta hingga miliaran rupiah. Pada akhir tahun ini, kekayaannya ditaksir mencapai Rp215 miliar.

Bahkan, Wealthy Gorilla, pundi kekayaan kekasih Zendaya ini bakal terus meningkat berkat film Spider-Man terbaru itu.