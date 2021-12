JAKARTA - Gaji PNS di Amerika Serikat. Hal ini tentu membuat banyak orang penasaran. Dengan beban kerja sebagai negara maju, gaji PNS AS bisa mencapai miliaran rupiah.

Mengutip dari senate.gov, gaji PNS di AS diatur berdasarkan tingkat inflasi. Hal tersebut telah tercantum dalam The Ethics Reform Act yang disusun pada 1989.

Gaji PNS AS pun ditetapkan secara tahunan. Untuk mengetahui jumlah pasti berdasarkan tingkat jabatannya, simak informasi lengkap yang telah Okezone rangkum pada Rabu (29/12/2021) di bawah ini.

1. Gaji presiden dan wakil presiden AS

Presiden memegang jabatan tertinggi dalam sistem pemerintahan AS. Tak heran, presiden memiliki gaji tertinggi pula dengan nominal USD400.000 atau setara Rp5,72 miliar per tahun (kurs Rp14.300 per USD).

Baca Juga: PNS Diminta Jadi Tentara Cadangan, Tjahjo Kumolo: Sifatnya Sukarela

Selanjutnya, ada wakil presiden dengan gaji yang perbedaannya cukup signifikan, yaitu USD235.000 atau sekitar Rp3,36 miliar per tahun.

2. Gaji jaksa agung AS

Gaji jaksa agung AS justru lebih tinggi daripada gaji wakil presiden, yaitu USD258.000 atau Rp3,68 miliar per tahun. Untuk gaji hakim, AS menetapkan sekitar USD213.000 atau Rp3,04 miliar.

3. Gaji senat AS

Senat adalah dewan perwakilan rakyat tertinggi di AS. Berdasarkan posisinya, posisi senat memiliki gaji USD193.000 (Rp2,75 miliar). Sementara itu, senator dan anggota senat akan digaji sama, yaitu USD174.000 (Rp2,48 miliar).

Baca Juga: PNS Jadi Tentara Cadangan! Wajib Pelatihan Militer 3 Bulan tapi Dapat Uang Saku

4. Gaji menteri AS

Untuk jajaran menteri, AS menggajinya dengan USD203.000 atau Rp2,9 miliar. Gaji wakil menteri terpaut USD20.000, yaitu USD183.000 atau Rp2,6 miliar.

5. Gaji direktur dan inspektur jenderal AS AS menggaji PNS dengan jabatan direktur jenderal (dirjen) dan inspektur jenderal (irjen) dengan USD158.000 atau Rp2,25 miliar. 6. Gaji direktur AS Di bawah posisi dirjen dan irjen, ada posisi direktur yang digaji USD148.000 atau Rp2,1 miliar per tahun. 7. Gaji senior eksekutif AS Berlanjut ke jabatan senior eksekutif, terdapat rentang gaji. Pada level ini, batas minimal gaji adalah USD121.000 atau Rp1,73 miliar. Sementara itu, batas maksimal gaji untuk jabatan ini adalah USD183.000 atau Rp2,6 miliar. 8. Gaji PNS AS golongan bawah PNS golongan bawah di AS sendiri terbagi menjadi 15 tingkatan. Oleh karena itu, rentang gajinya pun cukup luas. Untuk batas terendah, jabatan ini memiliki gaji USD18.000 atau Rp257 juta. Di sisi lain, batas tertinggi gaji pada jabatan ini adalah USD101.000 atau Rp1,4 miliar per tahun.