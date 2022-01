JAKARTA – Deddy Corbuzier menanyakan maraknya prostitusi online di kalangan artis Menteri ke Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Sekarang kan semuanya serba online, bahkan kemarin yang heboh lagi, ini memang enggak nyambung sih sama Bu Sri, tapi kemarin saya lagi mendebat sesuatu, kemarin kan ada yang ketangkap, orang gara-gara prostitusi online, kan enggak bisa ya, online,” ucap Deddy kepada Sri Mulyani dalam Podcast seperti dikutip Youtube Deddy Corbuzier, Jakarta, Kamis (6/1/2022).

Lantas Sri Mulyani beri tanggapan mengejutkan yang membuat Deddy tertawa terbahak-bahak.

“Bayar pajak enggak ya dia?” jawab Sri Mulyani yang diikuti gelak tawa Deddy.

Sri Mulyani akan menanyakan ke Direktorat Jenderal Pajak mengenai potensi pajak Open BO dan apakah dapat ditarik, karena transaksi sangat besar.

" I Think this is big transaction, mungkin Dirjen Pajak bisa melihat hal itu," ujarnya.

