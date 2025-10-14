Setoran PNBP Seret Imbas Tak Ada Dividen BUMN Masuk APBN

JAKARTA - Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga September 2025 tercatat mengalami kontraksi tajam, turun hampir 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hingga akhir September 2025, setoran PNBP baru mencapai Rp344,9 triliun atau turun 19,8 persen dibanding realisasi tahun lalu yang sebesar Rp430,3 triliun.

“Salah satunya adalah karena dividen BUMN tidak masuk ke APBN, tapi ada sebab lainnya, yakni termasuk harga minyak yang lebih rendah,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Meski demikian, capaian PNBP per 30 September tersebut sudah memenuhi 72,3 persen dari perkiraan setoran hingga akhir tahun.

Rinciannya, penerimaan dari sumber daya alam (SDA) migas tercatat sebesar Rp73,3 triliun atau 64 persen dari target, sementara SDA nonmigas mencapai Rp86,3 triliun atau 74,7 persen.