Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PNBP Lesu di Awal 2024, Ini Penyebabnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |19:13 WIB
PNBP Lesu di Awal 2024, Ini Penyebabnya
PNBP 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Januari 2024 mencapai Rp43,3 triliun atau 8,8% dari target APBN.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dibandingkan Januari 2023 yang mengumpulkan Rp45,7 triliun, tahun ini sedikit di bawah akibat moderasi harga komoditas yang lebih rendah yaitu seperti minyak dan batu bara.

"Kalau kita lihat komponen SDA migas Rp9,5 triliun telah terkumpul ini yang tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan harga migas ada sedikit penurunan di ICP dan lifting minyaknya," kata Suahasil dalam APBNKITA Edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).

Sementara yang SDA nonmigas telah terkumpul Rp9,4 triliun yang terjadi penurunannya karena penurunan harga batu bara.

Adapun harga batu bara tersebut HBA tereduksi 80,8% dan pelandaian tingkat volume produksi batu bara pada Januari 2024 hanya sekitar 93,6% dari volume produksi dibandingkan Januari 2023.

Sementara, realisasi PNBP non-SDA mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176689/apbn-wcJr_large.jpg
Setoran PNBP Seret Imbas Tak Ada Dividen BUMN Masuk APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135174/danantara-jBqt_large.jpg
Dividen BUMN Masuk Danantara, Setoran PNBP Turun Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094547/realisasi-pnbp-tembus-rp522-4-triliun-lampaui-target-apbn-2024-JoFUazztWt.jpeg
Realisasi PNBP Tembus Rp522,4 Triliun, Lampaui Target APBN 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/320/3093234/banyak-kendaraan-di-ri-dimodifikasi-cek-aturan-terbaru-hingga-kena-tarif-20-SvmawfI1sz.jpg
Banyak Kendaraan di RI Dimodifikasi, Cek Aturan Terbaru hingga Kena Tarif 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/320/3073427/jokowi-setoran-pnbp-tembus-rp1-800-triliun-dalam-10-tahun-16VhYf1oA3.jpg
Jokowi: Setoran PNBP Tembus Rp1.800 Triliun dalam 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/320/3040398/pnbp-sektor-pelabuhan-dioptimalkan-segini-potensinya-KxcQiMSCrp.jpg
PNBP Sektor Pelabuhan Dioptimalkan, Segini Potensinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement