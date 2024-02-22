PNBP Lesu di Awal 2024, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Januari 2024 mencapai Rp43,3 triliun atau 8,8% dari target APBN.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dibandingkan Januari 2023 yang mengumpulkan Rp45,7 triliun, tahun ini sedikit di bawah akibat moderasi harga komoditas yang lebih rendah yaitu seperti minyak dan batu bara.

"Kalau kita lihat komponen SDA migas Rp9,5 triliun telah terkumpul ini yang tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan harga migas ada sedikit penurunan di ICP dan lifting minyaknya," kata Suahasil dalam APBNKITA Edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).

Sementara yang SDA nonmigas telah terkumpul Rp9,4 triliun yang terjadi penurunannya karena penurunan harga batu bara.

Adapun harga batu bara tersebut HBA tereduksi 80,8% dan pelandaian tingkat volume produksi batu bara pada Januari 2024 hanya sekitar 93,6% dari volume produksi dibandingkan Januari 2023.

Sementara, realisasi PNBP non-SDA mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.