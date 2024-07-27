Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PNBP Sektor Pelabuhan Dioptimalkan, Segini Potensinya

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |13:51 WIB
PNBP Sektor Pelabuhan Dioptimalkan, Segini Potensinya
PNBP di Pelabuhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui potensi dari terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan bangunan di atas air serta kegiatan pelabuhan lainnya.

“Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Perairan adalah ketepatan perhitungan pengukuran luasan penggunaan perairan," kata Direktur Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muhammad Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Hal tersebut disampaikan saat dirinya membuka Bimbingan Teknis Penggunaan Perairan pada Terminal Khusus, TUKS dan bangunan lainnya yang diikuti diikuti oleh 59 peserta yang berasal Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Menurut Masyhud, saat ini terdapat lebih kurang 2.176 TUKS yang aktif, dan bangunan di atas air yang telah terbangun dan beroperasi, sehingga diharapkan para penyelenggara pelabuhan dapat melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelola terminal khusus, TUKS dan bangunan di atas air serta kegiatan kepelabuhanan lainnya khususnya tekait kewajiban pembayaran PNBP dari Penggunaan Perairan dan Ketepatan Perhitungan Pengukuran Luasan Penggunaan Perairan.

Saat ini, tambahnya, banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembayaran, keterbatasan sumber daya, serta adanya perbedaan interpretasi regulasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176689/apbn-wcJr_large.jpg
Setoran PNBP Seret Imbas Tak Ada Dividen BUMN Masuk APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135174/danantara-jBqt_large.jpg
Dividen BUMN Masuk Danantara, Setoran PNBP Turun Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094547/realisasi-pnbp-tembus-rp522-4-triliun-lampaui-target-apbn-2024-JoFUazztWt.jpeg
Realisasi PNBP Tembus Rp522,4 Triliun, Lampaui Target APBN 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/320/3093234/banyak-kendaraan-di-ri-dimodifikasi-cek-aturan-terbaru-hingga-kena-tarif-20-SvmawfI1sz.jpg
Banyak Kendaraan di RI Dimodifikasi, Cek Aturan Terbaru hingga Kena Tarif 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/320/3073427/jokowi-setoran-pnbp-tembus-rp1-800-triliun-dalam-10-tahun-16VhYf1oA3.jpg
Jokowi: Setoran PNBP Tembus Rp1.800 Triliun dalam 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/320/2974101/pnbp-lesu-di-awal-2024-ini-penyebabnya-MA74twmOio.png
PNBP Lesu di Awal 2024, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement