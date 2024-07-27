PNBP Sektor Pelabuhan Dioptimalkan, Segini Potensinya

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui potensi dari terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan bangunan di atas air serta kegiatan pelabuhan lainnya.

“Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Perairan adalah ketepatan perhitungan pengukuran luasan penggunaan perairan," kata Direktur Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muhammad Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Hal tersebut disampaikan saat dirinya membuka Bimbingan Teknis Penggunaan Perairan pada Terminal Khusus, TUKS dan bangunan lainnya yang diikuti diikuti oleh 59 peserta yang berasal Unit Penyelenggara Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Menurut Masyhud, saat ini terdapat lebih kurang 2.176 TUKS yang aktif, dan bangunan di atas air yang telah terbangun dan beroperasi, sehingga diharapkan para penyelenggara pelabuhan dapat melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelola terminal khusus, TUKS dan bangunan di atas air serta kegiatan kepelabuhanan lainnya khususnya tekait kewajiban pembayaran PNBP dari Penggunaan Perairan dan Ketepatan Perhitungan Pengukuran Luasan Penggunaan Perairan.

Saat ini, tambahnya, banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur pembayaran, keterbatasan sumber daya, serta adanya perbedaan interpretasi regulasi.