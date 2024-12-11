Realisasi PNBP Tembus Rp522,4 Triliun, Lampaui Target APBN 2024

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp522,4 triliun per 30 November 2024.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, angka tersebut mencapai 106,2 persen dari target APBN 2024.

“PNBP dari sisi target on track bahkan sudah beberapa melebihi target, dibandingkan tahun lalu memang lebih rendah karena memang asumsi kita dan proyeksi kita terhadap indikator untuk penerimaan bukan pajak ini memang lebih rendah, yang menolong adalah sumbangan dividen BUMN juga BLU,” kata Anggito dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, Rabu (11/12/2024).

Dalam data yang dipaparkan Anggito, angka Rp522,4 triliun ini merupakan 106,2 persen dari target APBN.

Dilihat dari penyumbang PNBP, sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) tercatat 94,5 persen menjadi Rp104,1 triliun.