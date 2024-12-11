Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.688,9 Triliun per November 2024, Baru 84,92% dari Target

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |16:32 WIB
Penerimaan Pajak Tembus Rp1.688,9 Triliun per November 2024, Baru 84,92% dari Target
Penerimaan Pajak pada November 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.688,93 triliun atau 84,92% pada November 2024.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu menyatakan, penerimaan ini juga termasuk dari pendapatan negara Rp2.492,7 triliun atau 1,3 persen (yoy) atau sudah 89,0 persen dari target tahun 2024.

"Pendapatan negara tadi sudah disampaikan bu Menteri Keuangan 89 persen pendapatan negara terhadap APBN ya, untuk pajak itu totalnya yang bisa kita kumpulkan per November Rp1.688,93 triliun itu setara dengan 85 persen itu sudah sesuai dengan siklus tahun sebelumnya," kata Anggito dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Desember 2024, Rabu (11/12/2024).

Anggito menegaskan, target perpajakan masih on track, sesuai dengan siklus pencapaian dari target di Desember dari penerimaan yang cukup signifikan.

Untuk PPh Non Migas, capaiannya Rp885,77 triliun atau 83,30 persen dari target, PPN & PPnBM capai Rp707,76 triliun atau 87,23 persen dari target, PBB & Pajak Lainnya capai Rp36,52 triliun atau 96,79 persen dari target dan PPh Migas Rp58,89 triliun atau 77,10 persen dari target.

Halaman:
1 2

