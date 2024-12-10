Daftar Negara yang Bebas Pajak

JAKARTA - Daftar negara yang bebas pajak. Pajak merupakan mekanisme yang digunakan negara untuk mendapatkan pendapatan dari masyarakatnya.

Umumnya, pajak yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung pembangunan, seperti di sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.

Menurut Global Residence Index, pendapatan negara juga dapat berasal dari badan usaha milik negara (BUMN), misalnya melalui ekspor minyak, mineral, pariwisata, properti, dan berbagai sektor industri lainnya.

Selain itu, pemerintah dapat mengenakan biaya pada layanan tertentu di luar pajak penghasilan, seperti pendaftaran perusahaan, audit tahunan, izin tinggal, pembuatan SIM, pendaftaran kendaraan, hingga biaya tol.

Bea materai untuk transaksi jual beli, tarif bulanan, serta retribusi untuk layanan kota dan konsumsi energi, air, dan gas melalui BUMN juga merupakan sumber pendapatan umum di negara tanpa pajak penghasilan.

Dengan kata lain, di negara-negara tanpa pajak penghasilan, warga tidak dikenakan pajak atas pendapatan mereka, melainkan membayar pajak berdasarkan pengeluaran mereka.

Berikut daftar negara yang bebas pajak, dirangkum Okezone, Selasa (10/12/2024):

1. Uni Emirat Arab

Menurut laporan Global Residence Index, Uni Emirat Arab termasuk negara tanpa pajak penghasilan. Pendapatan negara ini sebagian besar diperoleh dari sektor migas, hiburan, dan sektor lainnya.

2. Monako

Monako merupakan satu-satunya negara di Eropa yang tidak menerapkan pajak. Untuk menjadi warga negara Monako, seseorang harus menyetorkan dana sebesar 500 ribu hingga satu juta euro ke bank lokal dan memiliki atau menyewa properti di wilayah tersebut.

3. Kuwait

Kuwait tidak memberlakukan pajak penghasilan bagi individu, tetapi mengenakan pajak sebesar 15 persen untuk penghasilan perusahaan.

4. Brunei

Brunei meraih sebagian besar kemakmurannya dari kekayaan minyak dan gas alam. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pemerintahan.

BACA JUGA: 5 Fakta UMP dan PPN Naik di 2025

5. Bahrain

Seperti Brunei, Bahrain tidak memungut pajak penghasilan, tetapi mewajibkan warga negaranya untuk membayar kontribusi pada jaminan sosial dan program bantuan pengangguran.

6. Panama

Panama dikenal sebagai negara dengan kebijakan pajak yang menguntungkan serta tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi, sehingga menarik individu yang ingin mengurangi beban pajak dan melindungi privasi finansial mereka.