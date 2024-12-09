Sri Mulyani Tetapkan Kategori Barang Mewah Kena PPN 12%

Sri Mulyani Tetapkan PPN 12% untuk Barang Mewah. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada pembahasan kembali mengenai PPN 12% esok hari. Di mana PPN 12% tetap berlaku 2025.

"Nanti itu akan dibahas besok," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Terkait kategori barang mewah yang terkena PPN 12%, Airlangga menyerahkan kepada Kementerian Keuangan.

BACA JUGA: Ini Jenis Mobil yang Terdampak Kenaikan PPN 12 Persen

"Itu nanti di Menteri Keuangan," kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga mengatakan bahwa nantinya kenaikan PPN 12% akan diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK).

"PMK cukup," ungkapnya.

BACA JUGA: 5 Fakta UMP dan PPN Naik di 2025

PPN 12% tetap jadi diberlakukan pada 2025. Meski pengenaan kenaikan PPN tersebut hanya kepada barang-barang mewah.

Presiden Prabowo Subianto ingin kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tetap dilakukan karena sudah diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Keputusan tersebut juga sudah didiskusikan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).