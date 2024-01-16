Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PNBP Minerba Turun Jadi Rp172 Triliun, Investasi Tak Capai Target di 2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:15 WIB
PNBP Minerba Turun Jadi Rp172 Triliun, Investasi Tak Capai Target di 2023
PNBP Minerba 2023 Turun. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (Minerba) sepanjang 2023 mencapai Rp172,96 triliun atau turun jika dibandingkan realisasi 2022 yang tercatat Rp183,50 triliun.

Namun demikian, Plt Dirjen Minerba Bambang Suswantono mengungkapkan, realisasi PNBP 2023 ini meningkat 118,41% jika dibandingkan target 2022 yang ditetapkan sebesar Rp146,07 triliun.

 Sementara itu, kinerja investasi sektor minerba juga ternyata masih harus ditingkatkan sebab realisasinya sepanjang 2023 hanya tercapai 96,8% dari target USD7,7 miliar.

"Realisasi investasi sub sektor minerba sebesar USD7,46 miliar atau 96,8% dari target 2023," jelasnya dalam koncerensi pers Capaian Tahun 2023 dan Program Kerja tahun 2024 subsektor mineral dan batubara di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

