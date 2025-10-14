Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen, Purbaya Ungkap Biang Keroknya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |15:45 WIB
Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen, Purbaya Ungkap Biang Keroknya
Menkeu Purbaya soal Penerimaan Pajak Turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 mencapai Rp1.295,3 triliun, atau turun 4,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1.354,9 triliun.

Capaian tersebut baru mencapai 62,4 persen dari target penerimaan pajak tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.076,9 triliun oleh Kementerian Keuangan.

“Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan, namun sektor manufaktur dan jasa masih beri kontribusi positif terhadap penerimaan,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Turunnya kinerja penerimaan pajak ikut menekan total pendapatan negara. Hingga September 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, turun 7,2 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp2.008,5 triliun.

Sementara itu, akumulasi penerimaan perpajakan (termasuk bea cukai) mencapai Rp1.516,6 triliun, atau lebih rendah 2,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.561,6 triliun.

Adapun dari sisi fiskal, pemerintah masih menjaga stabilitas keuangan negara di tengah penurunan penerimaan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177176/menkeu_purbaya-x1iC_large.jpg
Bukan Bahas Stimulus, Purbaya Dipanggil Prabowo soal Pupuk hingga Optimalisasi DHE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176996/menkeu_purbaya-5aG2_large.jpg
Ponpes Al Khoziny Pakai APBN? Purbaya: Ada yang Kirim Pesan ke Saya, Jangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176990/menkeu_purbaya-8O9B_large.jpg
Purbaya Tunggu Proposal Resmi Renovasi Pesantren Ambruk Pakai Dana APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176963/menkeu_purbaya-9irD_large.jpg
Ketemu Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal? Aduin ke Lapor Pak Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952/purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176885/purbaya-7S3v_large.jpg
Alasan Purbaya Akan Turunkan Tarif PPN 11 Persen di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement