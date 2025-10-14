Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen, Purbaya Ungkap Biang Keroknya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 mencapai Rp1.295,3 triliun, atau turun 4,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1.354,9 triliun.

Capaian tersebut baru mencapai 62,4 persen dari target penerimaan pajak tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.076,9 triliun oleh Kementerian Keuangan.

“Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan, namun sektor manufaktur dan jasa masih beri kontribusi positif terhadap penerimaan,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Turunnya kinerja penerimaan pajak ikut menekan total pendapatan negara. Hingga September 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun, turun 7,2 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp2.008,5 triliun.

Sementara itu, akumulasi penerimaan perpajakan (termasuk bea cukai) mencapai Rp1.516,6 triliun, atau lebih rendah 2,9 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.561,6 triliun.

Adapun dari sisi fiskal, pemerintah masih menjaga stabilitas keuangan negara di tengah penurunan penerimaan.