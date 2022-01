JAKARTA - Mengelola keuangan akan memberi keuntungan bagi setiap orang. Tak cuma laki-laki, perempuan pun bisa mendapatkan berbagai hal dengan mengatur uang dengan baik.

Pada dasarnya, terdapat berbagai kebutuhan hingga keinginan yang selalu ingin terpenuhi, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tak jarang, berbagai keinginan tersebut membuat penghasilan terkuras habis dalam sekejap.

Namun, hal itu tak akan terjadi dengan mengelola keuangan. Oleh sebab itu, perencana keuangan dan CEO Zap Finance, Prita Ghozie Hapsari dalam unggahan Instagram Reels-nya menyebut, belum atau sudah menikah, bekerja atau ibu rumah tangga, hingga masyarakat yang memiliki privilese pun penting mulai mengatur keuangan.

Bagi perempuan sendiri, terdapat berbagai hal yang bisa menguras habis kantong dalam sekejap. Di antaranya, seperti belanja berlebihan serta melakukan cicilan tidak perlu hingga gajian cepat habis. Investasi pun nol. Tentunya, hal ini akan menimbulkan kerugian tersendiri di kemudian hari.

Dengan mengelola keuangan, hal yang dialami justru sebaliknya. Perempuan akan mampu, cerdas, serta independen dalam hal finansial. Bukan tak mungkin, kebutuhan hidup, dana darurat, self-reward, dana pensiun, dana kesehatan, hingga jalan-jalan biasa pun bisa dilakukan tanpa pusing.

"Ingat ya, targetnya bukan Rp100 juta pertama before 20s (20 tahun), or rumah before 30s, or chanel flap before 40s. Karena dengan financial planning, kita bisa menjadi cantik, gaya & tetap kaya sesuai journey masing-masing," sebut Prita dalam keterangan unggahannya, dikutip Sabtu (22/1/2022).